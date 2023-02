Austrália bloqueia projeto de exploração de mina de carvão próxima da Grande Barreira de Corais

O governo australiano anunciou, nesta quarta-feira (8), que bloqueou um projeto de exploração de uma mina de carvão porque colocaria em risco a Grande Barreira de Coral, uma decisão classificada como histórica por grupos ecologistas.

O projeto do bilionário Clive Palmer tinha como objetivo explorar uma mina de carvão em a céu aberto a 10 quilômetros do recife, ameaçando uma maravilha marinha e patrimônio mundial da Unesco que, nos últimos anos, sofreu uma grande descoloração do coral devido ao calor.

"Decidi que as repercussões ambientais adversas são muito grandes", disse a ministra do Meio Ambiente, Tanya Plibersek, em uma declaração gravada em vídeo. "O risco de poluição e danos irreversíveis ao recife é muito real", afirmou, citando também os riscos dessa decisão para as áreas de criação de peixes e as frágeis algas marinhas que alimentam os dugongos, um mamífero marinho.

Após uma consulta geral, o governo federal recebeu, em 10 dias úteis, 9.000 respostas do público contra a mina prevista em Queensland, detalhou.

"É uma grande decisão de Tanya Plibserk e a primeira vez que um ministro federal do Meio Ambiente rejeita uma mina de carvão em virtude da legislação ambiental australiana", declarou Jaclyn McCosker, ativista da fundação australiana para a conservação do clima e da energia.

"A mina teria extraído até 18 milhões de toneladas de carvão ao ano para queimar aqui e no exterior, provocando enchentes, secas e ondas de calor marinhas que clareiam os recifes de coral", acrescentou.

A Australian Marine Conservation Society a qualificou como uma "decisão histórica".

"É a primeira vez que o governo australiano rejeita uma mina de carvão após uma avaliação federal e deveria ser o primeiro passo para rejeitar novos projetos de combustíveis fósseis", declarou Cherry Muddle, responsável pela campanha da Grande Barreira de Coral junto à sociedade.

A empresa promotora do projeto não fez comentários até o momento.

O governo trabalhista de centro-esquerda do primeiro-ministro, Anthony Albanese, chegou ao poder no ano passado com a promessa de mudar a postura favorável aos combustíveis fósseis do governo conservador anterior, que ficou no poder por uma década.

A Austrália, um dos maiores exportadores de carvão do mundo, se comprometeu a reduzir em 43% as emissões de carbono até 2030 referente aos níveis de 2005, com o objetivo de alcançar emissões líquidas a 0% em 2050.

No entanto, o governo rejeita as petições dos grupos ecologistas para que sejam proibidos todos os novos projetos de mineração, alegando que cada um deve ser julgado individualmente.

