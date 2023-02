Alemanha e aliados podem entregar primeiro batalhão de tanques à Ucrânia até abril

A Alemanha espera entregar à Ucrânia, junto com seus aliados, um primeiro batalhão de tanques até abril, disse o ministro da Defesa alemão nesta quarta-feira (8).

"Acho que seremos capazes de entregar pelo menos um batalhão nos primeiros quatro meses deste ano, talvez três meses. Então, temos que avançar o mais rápido possível", disse Boris Pistorius a jornalistas, acrescentando que seriam 31 tanques, que correspondem a "um batalhão ucraniano".

Segundo o ministro alemão, no momento, as negociações mencionam "talvez dois (batalhões) no final do ano", que serão seguidos no próximo ano por "dois ou três, incluindo quatro batalhões adicionais de Leopard 1A5".

Na terça-feira, os ministros da Defesa da Alemanha, Holanda e Dinamarca anunciaram que a Ucrânia receberá "nos próximos meses" pelo menos 100 tanques Leopard 1 A5.

Essa promessa 1 foi possível depois que a Alemanha permitiu que suas indústrias entreguem à Ucrânia seu tanques em estoque.

No total seriam 178 Leopards, mas o número real a ser fornecido depende da duração dos seus reparos, já que vários estão fora de serviço há anos.

Ainda não está claro o número de países dispostos a fornecer tanques Leopard 2, quantos serão entregues e quando os tanques estariam operacionais.

A Alemanha prometeu entregar 14 Leopard 2A6s, a Polônia 14 Leopard 2A4s, o Canadá 4 Leopard 2s. Finlândia, Suécia e Noruega, que possuem Leopard 2s, indicaram que desejam contribuir para o esforço, assim como Espanha e Portugal.

