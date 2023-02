AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg - (até 9)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Carnaval - (até 20)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula participa da posse de presidente do BNDES -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do chefe da diplomacia iraquiana Fuad Hussein - (até 9)

PORTO PRÍNCIPE (Haiti) - Visita do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos Volker Turk - (até 10)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Depoimento da Southwest Airlines ao Senado americano -

(+) TAMPA (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden visita e discute previdência social e Medicare -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fala sobre o financiamento do desenvolvimento - 14H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre terrorismo - 18H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 10)

PARIS (França) - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Julgamento de suspeito por incêndio que matou 10 pessoas em 2019 - (até 24)

GENEBRA (Suíça) - Reunião do comitê de emergência da OMS sobre varíola dos macacos -

ZURIQUE (Suíça) - Resultados anuais do quarto trimestre e de 2022 do Credit Suisse - 03H45

LONDRES (Reino Unido) - Resultados anuais da Unilever - 05H00

BREMEN (Alemanha) - ESA e Airbus apresentam Orion European Service Module (ESM) à mídia - 06H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Coletiva de imprensa do número 2 da diplomacia russa, Sergei Ryabkov - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Audição da comissão de inquérito encarregada de investigar a utilização de Pegasus e spyware de vigilância - 12H00

(+) MILÃO (Itália) - Resultados Enel Q4 - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Conferência TMRW Dubai, Crypto, NFT e metaverso - (até 10)

Ásia-Pacífico

ISLAMABAD (Paquistão) - Visita da equipe do FMI para discutir ajuda financeira -

(+) TÓQUIO (Japão) - Reunião de cúpula Japão-Filipinas e comunicado à imprensa -

KARACHI (Paquistão) - Paquistão recebe marinhas de 22 nações para exercícios conjuntos da Operação Aman - (até 15)

TÓQUIO (Japão) - Resultados Toyota Q3 2022/23 - 02H30

YOKOHAMA (Japão) - Resultados Nissan Q3 2022/23 - 05H30

PEQUIM (China) - Dados da inflação de janeiro - 23H30

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Presidente Cyril Ramaphosa faz discurso à nação - 15H00

Esportes

(+) PARIS (França) - Le Graët se retira da presidência da FFF - (até 15 de Fevereiro)

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Tênis: WTA tour 2023 - Abu Dhabi Open - (até 12)

MONTPELLIER (França) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Aberto de Montpellier - (até 12)

(+) LINZ (Áustria) - Tênis: WTA tour 2023 - Linz Open - (até 12)

CÓRDOVA (Argentina) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Córdoba Open - (até 12)

DALLAS (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Dallas Open - (até 12)

SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe presidente Luiz Inácio Lula da Silva -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 15)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris recebem os governadores dos EUA na Casa Branca -

Europa

AMSTERDÃ (Países Baixos) - Exposição recorde de Vermeer começa no Rijksmuseum -

(*) MOSCOU (Rússia) - Dados da inflação de janeiro -

AMSTERDÃ (Países Baixos) - Museu de Van Gogh inaugura exposição sobre família do artista -

(+) MOSCOU (Rússia) - Briefing do Ministério das Relações Exteriores da Rússia - 06H00

SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência -

América

(+) HOUSTON (Estados Unidos) - Protesto contra um projeto de lei que proibiria cidadãos chineses de comprar propriedades no Texas -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Foliões participam do bloco "Céu Na Terra" antes do Carnaval - 09H00

(+) CAMPECHE (México) - Presidente cubano Díaz Canel é recebido por seu homólogo mexicano, López Obrador, no estado de Campeche - 12H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - BRIT Awards -

FRANÇA - Greve nacional e protestos contra a reforma da previdência -

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Irã comemora 44º aniversário da revolução islâmica -

(+) TEL AVIV (Israel) - Protesto contra o governo - 14H00

Esportes

(+) RABAT (Marrocos) - Futebol: Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Final - 17H00

(+) RABAT (Marrocos) - Futebol: Copa do Mundo de Clubes da FIFA, final do terceiro lugar - 13H30

DOMINGO, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

Esportes

(+) GLENDALE (Estados Unidos) - Futebol americano: final do Super Bowl, com show de Rihanna no intervalo -

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

América

MÉXICO (México) - Segunda rodada de diálogos de paz entre governo da Colômbia e guerrilha ELN -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Finanças da zona do euro (Eurogroup) -

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia apresenta previsões econômicas para 2023 e 2024 - 07H00

(*) LISBOA (Portugal) - Comissão independente divulga relatório sobre abuso sexual de menores na Igreja Católica de Portugal - 07H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Parlamento vota Projeto de Reforma do Judiciário -

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula Mundial de Governo - 02H00 (até 15)

Esportes

(+) DOHA (Catar) - Tênis: WTA tour 2023 - Doha Open - (até 18)

(+) ROTERDÃ (Países Baixos) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Rotterdam Open - (até 19)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Aberto de Buenos Aires - (até 19)

(+) DELRAY BEACH (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Delray Beach Open - (até 19)

(+) Woking (Reino Unido) - Auto: Fórmula 1 - lançamento do carro McLaren - 15H00

(+) SILVERSTONE (Reino Unido) - Auto: Fórmula 1 - lançamento do carro Aston Martin - 17H00

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 23: Liverpool x Everton - 18H00

TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(+) LAGO AGRIO (Equador) - Na Amazônia, a poluição do ouro negro -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Manifestações a favor e contra o governo Petro - (até 15)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre aumento do nível do mar - 13H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Apoiadores internacionais da Ucrânia se reúnem para discutir fornecimento de armas -

(+) PARIS (França) - Relatório mensal da OPEP -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Defesa da OTAN se reúnem - (até 15)

(+) ZHODINO (Bielorrússia) - Audiência em novo caso contra o líder da oposição bielorrussa preso Sergei Tikhanovsky - 05H00

Esportes

(+) MILÃO (Itália) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas-de-final: AC Milan (ITA) v Tottenham (ENG) - 18H00

(+) PARIS (França) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas-de-final: Paris SG (FRA) v Bayern Munich (GER) - 18H00

QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(+) CHARLESTON (Estados Unidos) - Ex-embaixadora da ONU Nikki Haley realiza evento e faz anúncio -

(+) SANTIAGO (Chile) - Tribunal entrega relatório de painel de especialistas sobre causa da morte de Pablo Neruda - 11H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Vendas antecipadas no varejo nos EUA - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de produção industrial dos EUA - 12H15

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 13H00

(+) BUFFALO (Estados Unidos) - Sentença para Payton Gendron, que se declarou culpado do ataque a tiros racista em 14 de maio de 2022 - 14H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Congressional Budget Office divulga orçamento e perspectivas econômicas e um relatório sobre o limite da dívida - 17H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa do diretor do Congressional Budget Office, Phillip Swagel - 18H00

Europa

(+) ESTRASBURGO (França) - Sessão do Parlamento Europeu sobre um ano da invasão russa da Ucrânia com os presidentes do Conselho e da Comissão da UE -

(+) VIENA (Áustria) - Jane Fonda dá uma coletiva de imprensa, antes do Baile da Ópera - 09H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal Constitucional examina tratado de transferência de prisioneiro belga-iraniano alvo de apelação da oposição iraniana - 11H00

(+) ESTRASBURGO (França) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de audiência no Parlamento Europeu sobre o relatório anual de 2022 do instituto monetário - 12H00

Esportes

(+) SILVERSTONE (Reino Unido) - Auto: Fórmula 1 - lançamento do carro Mercedes -

(+) DORTMUND (Alemanha) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas de final: Borussia Dortmund (GER) v Chelsea (ENG) - 18H00

(+) BRUGES (Bélgica) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas de final: Club Brugge (BEL) v Benfica (POR) - 18H00

Tags