Acidente em roda-gigante deixa visitantes pendurados de cabeça para baixo na Índia

Um parque de diversões tornou-se cenário de angústia depois que uma cabine da roda-gigante montada no local apresentou mau funcionamento. A estrutura acabou quebrando e deixou diversas pessoas de cabeça para baixo no brinquedo.

O acidente aconteceu nessa segunda-feira, 6, em Rajmahal, na Índia. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível perceber o momento que quatro homens tentam se segurar na estrutura já suspensa.

A situação se agrava quando um dos dispositivos de sustentação da cabine quebra. O ocorrido rapidamente chamou atenção de outros visitantes que se mobilizaram para ajudar o grupo a sair do brinquedo em segurança.

De acordo com o portal The Mirror, não há informações sobre o estado de saúde dos visitantes acidentados. As autoridades locais investigam a causa do defeito no brinquedo. A empresa responsável pela roda-gigante não se manifestou após o incidente.

Confira vídeo do momento:

Histórico de incidentes com brinquedos em parques de diversão

O incidente com a roda-gigante registrado na última segunda-feira, 6, não é um caso isolado na Índia. Em setembro de 2022, em um outro parque de diversões, um brinquedo chamado de “Drop Tower” que fica 15 metros acima do chão despencou após apresentar falha no mecanismo do freio.

O caso deixou 16 pessoas feridas em um parque de diversões na feira de Dussehra, em Mohali, na região de Punjab.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil (@NikhilCh_) September 4, 2022

