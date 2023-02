Vlahovic marca, e Juventus reencontra vitória no Campeonato Italiano

A Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano depois de um mês ao derrotar nesta terça-feira a Salernitana por 3 a 0, com dois gols do artilheiro sérvio Dusan Vlahovic, que não marcava desde o dia 15 de outubro.

Depois de cair para o meio da tabela após perder 15 pontos por irregularidades financeiras, a Juve agora fica na 10ª posição da Serie A.

Com 26 pontos, o time de Turim está a 13 da Lazio (4ª), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Vlahovic, que teve uma queda no rendimento nos últimos meses devido a uma pubalgia, abriu o placar de pênalti no primeiro tempo (26').

A Juventus ficou mais próxima da vitória pouco antes do intervalo, quando o também sérvio Filip Kostic marcou o segundo.

Logo no início da etapa complementar, os 'bianconeri' fecharam o placar de novo com Vlahovic (47'), com um chute sem chances para o goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

O resultado poderia ter sido mais elástico, mas as finalizações de Ángel Di María e Moise Kean pararam na trave de Ochoa.

-- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Cremonese - Lecce 0 - 2

Roma - Empoli 2 - 0

Sassuolo - Atalanta 1 - 0

- Domingo:

Spezia - Napoli 0 - 3

Torino - Udinese 1 - 0

Fiorentina - Bologna 1 - 2

Inter - Milan 1 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Lazio 1 - 1

Monza - Sampdoria 2 - 2

- Terça-feira:

Salernitana - Juventus 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 21 18 2 1 51 15 36

2. Inter 43 21 14 1 6 41 26 15

3. Roma 40 21 12 4 5 28 18 10

4. Lazio 39 21 11 6 4 37 17 20

5. Atalanta 38 21 11 5 5 39 24 15

6. Milan 38 21 11 5 5 37 30 7

7. Torino 30 21 8 6 7 22 22 0

8. Udinese 29 21 7 8 6 28 23 5

9. Bologna 29 21 8 5 8 28 31 -3

10. Juventus 26 21 12 5 4 33 17 16

11. Monza 26 21 7 5 9 27 30 -3

12. Empoli 26 21 6 8 7 19 26 -7

13. Fiorentina 24 21 6 6 9 23 28 -5

14. Lecce 23 21 5 8 8 21 24 -3

15. Sassuolo 23 21 6 5 10 24 31 -7

16. Salernitana 21 21 5 6 10 25 41 -16

17. Spezia 18 21 4 6 11 17 35 -18

18. Hellas Verona 14 21 3 5 13 19 33 -14

19. Sampdoria 10 21 2 4 15 10 36 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

