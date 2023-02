Tribunal da Coreia do Sul responsabiliza o país por massacre na Guerra do Vietnã

Um tribunal de Seul proferiu nesta terça-feira (7) uma sentença histórica, em que responsabiliza o governo da Coreia do Sul por um massacre cometido por seus soldados na Guerra do Vietnã e ordena o pagamento de uma indenização.

Entre os anos 1960 e início da década de 1970, a Coreia do Sul enviou tropas para apoiar os Estados Unidos e o Vietnã do Sul na guerra contra o Vietnã do Norte, que terminou em 1975 com a queda de Saigon e a reunificação do país asiático em 1975.

Os soldados sul-coreanos foram acusados pelos assassinatos de quase 70 civis durante um ataque em 12 de fevereiro de 1968. O caso foi levado aos tribunais de Seul por uma vietnamita que sobreviveu ao massacre.

O tribunal do distrito central de Seul determinou que a vítima, Nguyen Thi Thanh, deve receber uma indenização de 30 milhões de wons (US$ 23.800), além dos juros, pelos assassinatos em larga escala cometidos na localidade de Phong Nhi, na província vietnamita de Quang Nam (centro).

Thanh, hoje com 62 anos, iniciou o processo em 2020 em busca de uma indenização do governo sul-coreano. Durante o ataque em que ficou ferida, ela perdeu a família, incluindo sua mãe.

Nos últimos três anos, testemunhas vietnamitas e jornalistas que cobriram o ataque compareceram ao tribunal para prestar depoimentos.

O tribunal concordou com a vítima e rejeitou o argumento do governo de que era difícil provar que as tropas coreanas foram responsáveis pelo massacre.

