Terremoto na Turquia e Síria: número de mortes supera 5.000

O terremoto que atingiu Turquia e Síria provocou mais de 5.000 mortes, de acordo com um balanço atualizado divulgado nesta terça-feira (7), enquanto as equipes de emergência prosseguem com os trabalhos de busca de sobreviventes bloqueados nos escombros.

Ao menos 3.419 pessoas morreram na Turquia e 1.602 na Síria - em regiões controladas pelo governo e áreas dominadas pelos rebeldes -, o que eleva o total a 5.021, de acordo com as autoridades locais e fonte médicas.

zak/raz/jm/mis/mar/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags