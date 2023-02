Sobe para 5.434 número de mortos em terremoto na Turquia (oficial)

Pelo menos 5.434 pessoas morreram na Turquia por causa do terremoto registrado no sudeste do país, segundo o último balanço divulgado nesta terça-feira (7) pela Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD).

Na Síria, foram notificados até o momento 1.712 mortos, elevando o total de óbitos provocados pelo terremoto nos dois países a 7.146.

