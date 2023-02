Rússia afirma que ofensiva no leste da Ucrânia avança 'com sucesso'

A Rússia afirmou nesta terça-feira (7) que sua ofensiva no leste da Ucrânia está avançando "com sucesso", em um momento em que Kiev espera um grande ataque russo e pede ao Ocidente que acelere a entrega de ajuda militar.

As autoridades ucranianas temem que Moscou prepare uma grande ofensiva para coincidir com o primeiro aniversário do início da guerra, em 24 de fevereiro.

Após o ataque inicial, as tropas russas falharam em sua tentativa de tomar a capital ucraniana Kiev e alguns meses depois se retiraram, permanecendo no leste e sul do país.

Mas desde janeiro, o Exército russo, apoiado pelo grupo paramilitar Wagner e reforçado pela mobilização de civis, voltou à ofensiva, especialmente na região leste de Donbass, que faz parte dos territórios que Moscou reivindica como regiões anexadas.

"Atualmente, os combates avançam com sucesso nas áreas" de Bakhmut e de Vuhledar, disse o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em um comunicado divulgado após uma reunião com autoridades do Exército e de seu ministério.

O ministro russo citou as recentes conquistas de sete cidades, incluindo Soledar, um município vizinho de Bakhmut que as forças ucranianas cederam em janeiro.

Shoigu também alertou o Ocidente de que um aumento na ajuda militar à Ucrânia pode "levar a um nível imprevisível de escalada" do conflito.

Os especialistas concordam que a Rússia está preparando uma grande ofensiva para o final do inverno ou início da primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), com o objetivo de conquistar pelo menos todo o Donbass, que atualmente está parcialmente ocupado pelas forças de Moscou.

Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, onde está Bakhmut, reconheceu que a situação se torna cada vez mais difícil nesta cidade, segundo uma entrevista publicada nesta terça-feira pela rádio Svoboda.

A autoridade regional disse que "tudo o que for possível" será feito para evitar a queda da cidade, mas afirmou que os soldados ucranianos "não serão usados como bucha de canhão" para manter a posição a qualquer custo.

Na noite de sábado (4), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reconheceu que a situação estava "se complicando" em todo o "front", particularmente em Bakhmut.

Tomar Bakhmut abriria caminho para uma ofensiva em Kramatorsk, a principal cidade controlada por Kiev na bacia de mineração do Donbass.

Cerca de 150 quilômetros ao sul, Moscou também partiu para a ofensiva nas últimas semanas em Vugledar, um cruzamento ferroviário que liga o sul e o leste da Ucrânia.

No norte do Donbass, os russos também pressionam o adversário em áreas que a Ucrânia conseguiu reconquistar em setembro.

Sergiy Solomon, um soldado ucraniano de 31 anos, confirmou que as forças ucranianas podem ficar sem recursos contra os russos.

"Os russos têm tanques, veículos blindados e Grads (foguetes), tudo o que você pode imaginar", disse o homem, que trabalhou anteriormente como operário de construção.

"Temos equipamentos, mas não muita munição", afirmou.

Americanos e europeus decidiram enviar tanques ao Exército ucraniano para que possa enfrentar melhor uma ofensiva russa ou lançar sua própria.

Mas os envios permanecem abaixo das expectativas da Ucrânia e os ocidentais permanecem relutantes nas entregas de aeronaves.

Os Estados Unidos prometeram armas com alcance de até 150 quilômetros, que Kiev reivindicou para atacar depósitos de munição russos e rotas de abastecimento. O calendário de entrega permanece incerto.

A Ucrânia está em desvantagem em número de homens e em termos de munição para enfrentar o Exército russo, que os supera em quantidade. Precisa de armas mais modernas e precisas para compensar seus déficits.

