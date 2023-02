Pauta de infográficos

* Terremoto-Turquia-Síria:

1/ Mapa localizando os terremotos de magnitude superior a 5,5 registrados desde 1975 na Turquia e países vizinhos pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês). (135 x 99 mm) - Disponível

2/ Terremotos mais mortais no mundo desde 1905. (135 x 47 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da região fronteiriça entre Turquia e Síria localizando as zonas mais afetadas pelo terremoto de magnitude 7,8 em 6 de fevereiro e a principal réplica. (135 x 101 mm) - Disponível

' 4/ Os três principais tipos de falhas terrestres que causam os terremotos. (135x96 mm) - Disponível

* Chile-seca-incêndios:

1/ Mapa do sul do Chile localizando os focos de incêndios ativos nas últimas 24 horas, em 7 de fevereiro. (89 x 138 mm) - Disponível

2/ Detalhes do maior avião-tanque do mundo, o americano Ten Tanker, enviado pelos EUA para ajudar a combater os incêndios no Chile. (93 x 77 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 7 de fevereiro às 05h (Bras.). (135x155 mm) - Atualização disponível

* Shell-França-petróleo-energia-lucros-negócios-empresas-resultados-utilidades: lucro líquido das gigantes do petróleo Shell, Chevron, ExxonMobil e BP desde 2015. (90 x 164 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

