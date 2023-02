PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Mais de 6.000 mortos em terremoto na Turquia e Síria

EUA BIDEN GOVERNO: No Discurso do Estado da União, Biden tentará dar otimismo aos EUA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia afirma que ofensiva no leste da Ucrânia avança com sucesso

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

SANLIURFA:

Número de mortes por terremoto na Turquia e Síria supera 6.000

Em um cenário de devastação, as equipes de resgate na Turquia e no norte da Síria prosseguiam nesta terça-feira (7) em sua luta contra o tempo e o frio para encontrar sobreviventes entre os escombros após o terremoto de segunda-feira que matou mais de 6.000 pessoas.

(Turquia Síria terremoto, 870 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

SANLIURFA:

Fome e frio entre as ruínas do terremoto na Turquia

São 5h55 e o primeiro chamado à oração ressoa em Sanliurfa, após o terremoto mortal de segunda-feira (6). Nesta cidade do sudeste da Turquia, o dia mal começou e para muitos a fome já aperta.

(Turquia terremoto, 400 palavras, já transmitida)

PARIS:

Terremoto pressiona ONGs e países ocidentais a ajudar a Síria

O terremoto na Turquia e na Síria aumenta a pressão sobre organizações humanitárias e países ocidentais para ajudar a população síria, especialmente na zona rebelde de Idlib, no norte do país.

(Turquia Síria UE conflito diplomacia França terremoto Alemanha, Ângulo, 610 palavras, já transmitida)

JINDIRES:

Recém-nascida é resgatada com cordão umbilical sob os escombros na Síria

Entre as ruínas de um prédio em Jindires, uma cidade no noroeste da Síria duramente atingida pelo terremoto, equipes de resgate encontraram uma bebê, nascida sob os escombros e ainda ligado à mãe falecida pelo cordão umbilical.

(Síria Turquia terremoto, 504 palavras, já transmitida)

KAHRAMANMARAS:

Dor e revolta com ausência do Estado na cidade turca de Kahramanmaras

Com o olhar perdido, Mesut Hancer segura a mão de sua filha morta, Irmak, de 15 anos, inerte entre duas placas de concreto. Na cidade turca de Kahramanmaras, a dor e a revolta se misturam, em meio à falta de ajuda às vítimas do terremoto que deixou milhares de mortos.

(Turquia terremoto, Reportagem, 500 palavras - a ser transmitida)

ALEPPO:

Aleppo enterra seus mortos e reza por sobreviventes após terremoto

Os habitantes da cidade síria de Aleppo, devastada por anos de guerra, agora se apressam para enterrar seus mortos e, ao mesmo tempo, rezam pelos que ainda continuam vivos sob os escombros, após o devastador terremoto de segunda-feira (6).

(conflito Síria Turquia terremoto, Reportagem, 500 palavras - a ser transmitida)

=== EUA BIDEN GOVERNO ===

WASHINGTON:

No Discurso do Estado da União, Biden tentará dar otimismo aos EUA

Convencer o país de que ele é o arquiteto da recuperação econômica e o fiador de seu êxito futuro: o presidente americano, Joe Biden, faz nesta terça-feira (7) o esperado Discurso do Estado da União, em um momento em que há muito jogo politicamente.

(EUA governo política parlamento economia SOTU discurso, Central, 540 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia afirma que ofensiva no leste da Ucrânia avança 'com sucesso'

A Rússia afirmou nesta terça-feira (7) que sua ofensiva no leste da Ucrânia está avançando "com sucesso", em um momento em que Kiev espera um grande ataque russo e pede ao Ocidente que acelere a entrega de ajuda militar.

(Ucrânia conflito Rússia, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

YAMPIL:

Yampil, no leste da Ucrânia, espera por outra ofensiva russa

Victoria Shypko mora na cidade de Yampil, no leste da Ucrânia. Em sua sala de jantar há um relógio de parede cujos ponteiros avançam na direção oposta. Do lado de fora de sua casa, o barulho da artilharia lembra da batalha entre os ucranianos e as forças russas.

(Ucrânia conflito Rússia, Ângulo, 489 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

QUITO:

Lasso reconhece derrota em referendo para aprovar extradição no Equador

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, reconheceu na segunda-feira (6) a derrota do 'Sim' no referendo com o qual pretendia aprovar a extradição, depois das eleições de domingo nas quais o governo também perdeu a disputa nas prefeituras e governos com o avanço da esquerda.

(Equador eleições extradição crime referendo narcotráfico, 700 palavras, já transmitida)

PARIS:

Chanceler francesa viaja ao Brasil para 'retomar' relação política

A ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, viajará na quarta-feira (8) ao Brasil com o objetivo de "retomar" uma relação política prejudicada durante o mandato de Jair Bolsonaro, com a Amazônia na agenda, informou uma fonte diplomática.

(Brasil diplomacia meio-ambiente França economia democracia, 470 palavras, já transmitida)

LIMA:

Analistas examinam possíveis cenários para solucionar a crise no Peru

O Peru completa, nesta terça-feira (7), dois meses dos incessantes protestos que pedem a renúncia da presidente Dina Boluarte, uma mobilização que o governo reprime com violência para tentar restaurar a estabilidade e a paz social.

(Peru lei Parlamento manifestação, Análise, 700 palavras, já transmitida)

CONCEPCIÓN, Chile:

Mais de 3.400 bombeiros voluntários combatem os incêndios no Chile

Os incêndios florestais que atingem o Chile há uma semana ameaçam se espalhar para outras regiões, ao sul e ao norte da área afetada, aumentando o desafio para os mais de 3.400 bombeiros voluntários que combatem as chamas.

(Chile incêndios seca, 500 palavras - a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Franceses voltam às ruas contra a reforma da Previdência

A França tem nesta terça-feira (7) o terceiro dia de protestos convocado pelos sindicatos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, em uma tentativa de aumentar a pressão durante a análise do projeto impopular pelo Parlamento.

(França aposentadoria política parlamento manifestação greve, 650 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Policial de Londres é condenado à prisão perpétua por cometer dezenas de estupros

A Justiça inglesa condenou nesta terça-feira (7) à prisão perpétua, com mais de 30 anos de reclusão obrigatória, o ex-policial de Londres David Carrick, que cometeu dezenas de estupros e agressões ao longo de 17 anos, em um novo escândalo que agrava a crise de confiança na polícia britânica.

(GB justiça polícia tribunal, 430 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte promete ampliar e intensificar exercícios militares

O alto comando do exército da Coreia do Norte afirmou que vai expandir e intensificar os exercícios militares como forma de preparação para a guerra, informou nesta terça-feira (7) a imprensa estatal.

(CoreiaN EUA CoreiaS nuclear, 530 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Gigantes da Internet lutam para impor seu modelo de inteligência artificial

A batalha para impor seus próprios modelos de inteligência artificial (IA) se lançou entre os gigantes buscadores da Internet, entre eles, a Microsoft, que aposta no programa ChatGPT, o Google, que acaba de lançar o Bard e o site de buscas chinês Baidu, que anuncia seu próprio serviço de chatbot.

(EUA mídia China informática internet, 500 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

TANGER:

Acompanhamento da partida das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa entre Flamento e Al Hilal.

