ONU eleva a 171 o número de mortos em massacre de novembro na RD Congo

A ONU elevou para 171 o número de civis mortos em um massacre cometido no fim de novembro em duas localidades do leste da República Democrática do Congo (RD), em um relatório divulgado nesta terça-feira (7).

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas documentou casos "de execuções sumárias de pelo menos 171 pessoas nas localidades de Bambo e Kishishe, entre 21 e 30 de novembro de 2022", na província de Kivu Norte.

O massacre foi "cometido pelo M23 como represália contra os civis por suposta colaboração com as forças de defesa e de segurança nacionais e de grupos armados rivais", acrescenta o relatório.

Movimento majoritariamente formado por membros da etnia tutsi, o M23 ocupou nos últimos meses grandes faixas de território ao norte da capital provincial, Goma, e mantém o avanço no noroeste da cidade.

A RDC acusa Ruanda de apoiar este movimento, o que também é destacado por especialistas da ONU e países ocidentais, mas Kigali nega.

Uma investigação preliminar da ONU determinou em dezembro que o massacre nas duas localidades provocou 131 mortes. As autoridades de Kinshasa citam 300 mortes.

