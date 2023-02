LaLiga denuncia insultos racistas contra Vinícius Júnior em Mallorca

A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, apresentou uma denúncia na Justiça de Palma de Mallorca pelos insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, no jogo contra o Mallorca no último domingo.

O órgão anunciou nesta terça-feira (7) em um comunicado que, após analisar "as imagens e os áudios captados de um local próximo das arquibancadas na única parte do estádio Son Moix ocupado pelo público", passou todas as informações à Justiça.

A LaLiga acrescentou que também levou às informações ao "RCD Mallorca para que se apresente no caso".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão chega depois de a organização ter informado na segunda-feira que estava investigando os insultos contra Vinícius.

O atacante brasileiro voltou a ser alvo de injúria racial por parte de torcedores rivais na derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Mallorca.

Em imagens divulgadas pela plataforma DAZN, é possível ouvir pelo menos um espectador chamar Vinícius de "macaco".

Esta é a sexta denúncia apresentada pela LaLiga por insultos racistas contra o brasileiro em diferentes cidades da Espanha, embora três delas já tenham sido rechaçadas.

Outras duas estão sendo tramitadas em tribunais de Valladolid e Madri.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, declarou em entrevista coletiva em Rabat, onde o time se prepara para as semifinais do Mundial de Clubes, que as agressões contra Vini são um problema do futebol espanhol.

"Parece que o problema é o Vinícius e na verdade é tudo o que acontece ao seu redor. É um problema do futebol espanhol. Eu sou parte do futebol espanhol e temos que resolver isso", disse Ancelotti.

"Parece que ele é o culpado, e ele é a vítima de algo que eu não entendo", acrescentou o treinador.

Nas últimas semanas, Vini foi alvo de várias agressões racistas por parte de torcedores rivais e dentro de campo vem sendo protagonista de constantes discussões com os adversários, que o acusam de fazer provocações.

gr/mcd/cb

Tags