Kolo Muani faz 2, e Eintracht Frankfurt avança às quartas da Copa da Alemanha

O Eintracht Frankfurt se classificou para as quartas de final da Copa da Alemanha ao derrotar nesta terça-feira o Darmstadt (2ª divisão) por 4 a 2, com dois gols do jovem atacante francês Randal Kolo Muani.

Kolo Muani abriu rapidamente o placar para o time de Frankfurt (minuto 6), mas o Darmstadt, líder da Bundesliga 2, reagiu e virou com dois gols do austríaco Mathias Honsak (29' e 31').

O colombiano Rafael Santos Borré (44') e o japonês Daichi Kamada (62') voltaram a colocar na frente o Eintracht, que fechou a vitória na reta final (90') com mais um de Kolo Muani.

No outro duelo da Copa da Alemanha disputado nesta terça, o Freiburg eliminou o Sandhausen (2ª divisão) com uma vitória por 2 a 0 e também se garantiu nas quartas, juntando-se a Bayern de Munique, Union Berlin, RB Leipzig e Stuttgart, que se classificaram na semana passada.

O Freiburg chegou à vitória na reta final da partida, quando tudo levava a crer que a decisão iria para a prorrogação, com gols de Philipp Lienhart (87') e Nils Petersen (90'+5).

Na quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Bochum em um confronto entre clubes da primeira divisão alemã.

- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Alemanha:

- Terça-feira

Sandhausen (D2) - (+) Freiburg (D1) 0 - 2

(+) Eintracht Frankfurt (D1) - Darmstadt (D2) 4 - 2

- Quarta-feira

(14h00) Núremberg (D2) - Fortuna Düsseldorf (D2)

(16h45) Bochum (D1) - Borussia Dortmund (D1)

Já jogados:

Paderborn (D2) - (+) Stuttgart (D1) 1-2

(+) Union Berlin (D1) - Wolfsburg (D1) 2-1

(+) RB Leipzig (D1) - Hoffenheim (D1) 3-1

Mainz (D1) - (+) Bayern de Munique (D1) 0-4

(+): times classificados para as quartas de final.

