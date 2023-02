Irã revela sua primeira base subterrânea para caças

O exército iraniano revelou nesta terça-feira (7) sua primeira base subterrânea para abrigar caças, capazes de resistir a um possível bombardeio dos Estados Unidos, segundo a imprensa oficial.

A base Aigle-44 da Força Aérea "tem capacidade para abrigar todos os modelos de caças e bombardeiros, assim como drones", informou a agência de notícias oficial Irna.

"É uma das muitas bases aéreas táticas subterrâneas da Força Aérea, construídas em diferentes regiões do país ao longo dos últimos anos", especifica a agência.

A Irna e outros meios de comunicação divulgaram imagens e vídeos do local, onde aparece o chefe do Estado-Maior, general Mohammad Bagheri, e o comandante do Exército, Abdolrahim Moussavi.

A primeira vez que a República Islâmica divulgou imagens deste tipo de instalação foi em maio de 2022, com uma base de drones localizada na cordilheira de Zagros, ao oeste do país.

Desta vez, nenhuma indicação sobre a localização foi fornecida. A televisão estatal contou apenas que estava "a várias centenas de metros de profundidade nas montanhas para poder resistir às bombas (...) dos Estados Unidos".

As forças aéreas do Irã estão equipadas principalmente com caças russos Mig e Sukhoï, da era soviética, alguns jatos chineses e caças americanos F4 e F5, anteriores à revolução islâmica de 1979.

Nos últimos anos, o país produziu caças Azarakhsh, uma versão do F-5. Na década de 1980, o Irã também começou a desenvolver drones durante a guerra contra o Iraque (1980-1988).

