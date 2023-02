Franceses lutam para manter viva mobilização contra reforma da Previdência

As manifestações contra a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron registraram, nesta terça-feira (7), uma mobilização menor na França, onde os sindicatos estão decididos a continuar a luta no sábado com novos protestos, além de ameaças de "greves mais duras".

"A mensagem desta noite será um chamado para manifestações em massa no sábado", afirmou Laurent Berger, líder do principal sindicato, o reformista CFDT, para quem o governo cometeria uma "loucura democrática" se não ouvisse a rejeição da maioria.

Cerca de 757 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior, e "quase dois milhões", de acordo com o CGT, foram às ruas na França para aumentar a pressão sobre o Parlamento, que tem até março para se pronunciar sobre a reforma da Previdência em jogo.

Esta terceira jornada de greves e manifestações, em plenas férias escolares de inverno em várias regiões, é menor que a mobilização de 31 de janeiro (entre 1,27 milhão e 2,8 milhões de pessoas), a maior contra uma reforma social em três décadas.

Dois em cada três franceses, segundo as pesquisas, se opõem ao adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e ao aumento até 2027 de 42 para 43 anos de tempo de contribuição necessário para receber uma aposentadoria completa, conforme proposto pelo governo.

Apoiados nessa rejeição, os sindicatos lançaram uma ofensiva com greves e protestos pacíficos que resultaram na maciça manifestação de 31 de janeiro.

No entanto, apesar da forte rejeição, o governo mantém seu plano, que em sua opinião busca evitar um déficit de cerca de 14,6 bilhões de dólares no fundo de aposentadoria até 2030 e se aproximar da realidade de outros países europeus.

Por enquanto, a relação de forças parlamentares o favorece. Na segunda-feira, no primeiro dia de debate no plenário da Assembleia (Câmara baixa), 292 deputados votaram contra e 243 a favor de moção de esquerda que pedia a retirada do plano.

"A inatividade não é permitida", frisou o ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, que defende uma reforma "aberta a melhorias".

A perspectiva de um endurecimento dos protestos se aproxima. "Se quisermos que o governo ceda, a única maneira é bloquear o país, o transporte, a energia, a juventude", disse Arnaud Rougier, um manifestante de 55 anos em Toulouse (sul).

O êxito da mobilização está nas manifestações. Nesta terça-feira, foram registrados alguns confrontos em Paris com a polícia, que prendeu 17 pessoas, segundo um balanço provisório da prefeitura.

Apesar disso, as greves, que afetaram principalmente os setores de transporte, educação e energia, não conseguiram paralisar a economia francesa.

Nesta terça-feira, o serviço de trens e transportes públicos em Paris foi novamente interrompido, embora menos do que antes, e um voo em cada cinco foi cancelado no aeroporto parisiense de Orly.

A CGT reivindicou uma queda de 4.500 MW na produção de energia, o equivalente a mais de quatro reatores nucleares, devido às greves neste setor, além de uma greve de 75% e 100% nas refinarias da Total Energies (56% de acordo com o endereço).

Embora a reforma seja uma promessa eleitoral de Macron, analistas consideram que sua reeleição em 2022 foi motivada em grande parte pelo desejo dos eleitores de evitar a vitória de sua rival no segundo turno, a candidata de extrema direita Marine Le Pen.

Semanas depois, o partido no poder perdeu a maioria absoluta na Assembleia. Agora espera o apoio da oposição de direita Os Republicanos (LR) - favorável à reforma, mas com algumas mudanças -, devido à rejeição das forças de Le Pen e da esquerda.

O governo optou, no entanto, por um procedimento parlamentar que limita o tempo de debate nas duas câmaras do Parlamento e permite aplicar o seu plano, caso não se pronunciem até 26 de março.

