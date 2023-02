França, Alemanha e EUA fazem 'avanços significativos' sobre subsídios verdes

Os ministros da Economia da França e da Alemanha saudaram, nesta terça-feira (7), os "avanços significativos" nos diálogos realizados com os Estados Unidos para pedir garantias com o objetivo de que a indústria europeia não seja prejudicada pelo grande plano climático do presidente Joe Biden.

"Acredito que fizemos avanços significativos", declarou o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu par alemão, Robert Habeck.

O debate é sobre o impacto da Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês) na indústria europeia. A IRA prevê 370 bilhões de dólares em investimentos na luta contra o aquecimento global, particularmente para as empresas que fabricam nos Estados Unidos baterias para carros elétricos e painéis solares.

Os Estados Unidos desejam reduzir a dependência das importações chinesas, mas a União Europeia (UE) se preocupa que os subsídios americanos propiciem a transferência de empresas europeias para fora do bloco.

Washington concordou nesta ocasião com uma das principais exigências dos europeus, ao aceitar um princípio de "transparência total" sobre o valor dos subsídios que serão entregues.

Isso permitirá à UE oferecer "o mesmo nível de ajudas públicas" às suas próprias empresas, ressaltou o ministro francês.

Este princípio de "matching clauses" foi proposto pela Comissão Europeia, que negocia com os Estados Unidos e prepara uma resposta para a cúpula de chefes de Estado e de governo que ocorrerá em 9 e 10 de fevereiro.

Os ministros da França e da Alemanha viajaram a Washington para defender uma "concorrência leal" entre os Estados Unidos e a Europa.

Bruxelas pressiona os Estados Unidos a isentarem as empresas europeias.

Durante a viagem, Le Maire e Habeck se reuniram com vários funcionários do governo do presidente Joe Biden, incluindo sua contraparte, a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

A secretária "enfatizou a necessidade de estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico em ambos os lados do Atlântico para acelerar a transição para uma energia verde e alcançar nossos objetivos comuns em matéria climática", afirmou o Tesouro em um comunicado.

Os ministros europeus manifestaram sua solidariedade com os Estados Unidos. "Compartilhamos o mesmo objetivo: sermos mais independentes nas cadeias de valor estratégicas para a indústria verde", disse Le Maire.

"Estimamos (...) que há espaço para uma forte indústria europeia e uma forte indústria americana no campo das tecnologias verdes", acrescentou.

Mas alertou sobre a "necessidade de todos os Estados europeus serem lúcidos: a Europa deve acelerar a sua viragem estratégica para a indústria verde", assim como "para a independência industrial".

Além de Yellen, os ministros se reuniram com assessores de Biden e a secretária de Comércio, Gina Raimondo. Antes de voltarem à Europa, conversarão ainda com o senador democrata Joe Manchin, que foi chave na aprovação da IRA.

