Flamengo perde para Al Hilal e está fora da final do Mundial de Clubes

O Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal da Arábia Saudita por 3 a 2 nesta terça-feira, em Tânger (Marrocos), e está fora da final do Mundial de Clubes, em um jogo infeliz para o campeão sul-americano, que foi punido com dois pênaltis no primeiro tempo e jogou a segunda etapa com um a menos pela expulsão do meia Gerson.

Com dois gols de Salem Al-Dawsari (41' e 45'+9) e um de Luciano Vietto (70'), o campeão asiático bateu um Flamengo que balançou as redes duas vezes com Pedro (20' e 90'+1) para disputar o título mundial com o vencedor do duelo entre Real Madrid e Al Ahly.

