Emirados Árabes Unidos promete US$ 100 milhões para vítimas do terremoto

Os Emirados Árabes Unidos prometeram, nesta terça-feira (7), US$ 100 milhões em ajuda às vítimas do terremoto que matou mais de 5.000 pessoas no sudeste da Turquia e na Síria.

O presidente desse rico Estado do Golfo, xeque Mohammed bin Zayed, ordenou "a mobilização de US$ 100 milhões para ajudar as pessoas afetadas pelos terremotos na Síria e na Turquia", informou a agência oficial de notícias WAM, acrescentando que metade da quantia será destinada para a população afetada na Síria.

Ontem, o primeiro-ministro dos Emirados, xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, havia anunciado o envio de uma ajuda humanitária de emergência, avaliada em 50 milhões de dirhams (em torno de US$ 13,6 milhões).

Pelo menos 23 milhões de pessoas estão expostas à catástrofe, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira, observando que "as principais necessidades não atendidas podem estar localizadas na Síria, no imediato e no médio prazo".

Países como França, Alemanha e Estados Unidos também prometeram ajudar as vítimas sírias, mas sem enviar imediatamente equipes de resgate para esse país, arrasado pela guerra desde 2011. O governo do presidente Bashar al-Assad permanece sujeito a sanções internacionais.

Já o ministro da Defesa dos Emirados, Mohammed Ahmed Al Bowardi, anunciou o envio de sete aviões de ajuda para os países afetados pelo terremoto.

Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país do Golfo a reabrir sua embaixada em Damasco, em 2018, e o primeiro a receber o presidente sírio, Bashar al-Assad, em 2022.

