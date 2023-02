"É difícil encontrar palavras", diz Everton Ribeiro após derrota do Flamengo para o Al Hilal

"É difícil encontrar palavas, desde que fomos campeões (da Libertadores), a equipe sonhou com este momento e não conseguimos alcançar o objetivo", disse o capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, após a derrota da equipe para o Al Hilal nesta terça-feira por 3 a 2, nas semifinais do Mundial de Clubes.

O time saudita chegou à vitória com dois gols de pênalti de Salem Al-Dawsari (4' e 45'+9) e um do argentino Luciano Vietto (70'), enquanto os brasileiros descontaram balançando as redes duas vezes com Pedro (20' e 90'+1).

Além de terminar o primeiro tempo em desvantagem no placar, o Flamengo teve que jogar a segunda etapa com um jogador a menos, depois que o meia Gerson foi expulso por receber o segundo cartão amarelo ao cometer o segundo pênalti.

"O Al Hilal conseguiu neutralizar o nosso jogo e em duas jogadas dentro da área acabamos sofrendo gols, sofrendo uma expulsão que complicou tudo", explicou Everton.

"Foi uma arbitragem muito duvidosa, nos aproximávamos dele para falar coisas normais de jogo e ele dava cartão. Comigo foi assim", acrescentou o atacante Gabigol.

O Al Hilal jogará no sábado, em Rabat, a final do Mundial de Clubes contra o vencedor do duelo entre Real Madrid e Al Ahly.

"Não conseguimos neutralizá-los, reverter o resultado. Agora temos que levantar a cabeça, sabemos que será um momento difícil, que vão nos criticar, mas é um desafio a mais para superar. Só trabalhando vamos sair deste momento, é um começo de ano muito ruim", disse o camisa 7 rubro-negro.

"Teremos que trabalhar mais, evoluir para alcançar o nosso melhor nível e buscar títulos", concluiu Everton.

"Agora temos que sofrer com esta derrota. Amanhã temos que levantar a cabeça e trabalhar para melhorar. A derrota dói muito, mas viemos com muito orgulho representar o Flamengo e temos mais um jogo (disputa do terceiro lugar). Defendemos o maior time do Brasil", finalizou Gabigol.

