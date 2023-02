Disney+ retira episódio dos "Simpsons" que menciona a China do catálogo em Hong Kong

Um episódio dos "Simpsons" com uma referência a "campos de trabalhos forçados" na China não pode ser mais assistido na plataforma de streaming Disney+ em Hong Kong, onde cresce o temor de censura.

O centro de finanças internacional tinha ampla liberdade artística e cultural em comparação com a China continental, mas as autoridades reprimiram com violência a dissidência após as manifestações pró-democracia pró-democracia de 2019, inclusive no cinema.

O episódio afetado é o segundo da 34ª temporada da série americana, que inclui a frase: "Observem as maravilhas da China. Minas de Bitcoin, campos de trabalhos forçados onde crianças fazem smartphones e romance".

O episódio "One Angry Lisa", exibido pela primeira vez em outubro do ano passado, não aparece no Disney+ usando uma conexão de Hong Kong, mas pode ser assistido nos outros países, confirmou a AFP.

Esta é a segunda vez em três anos que o serviço de streaming retira de seu catálogo em Hong Kong um episódio dos "Simpsons" com sátiras a China.

O outro episódio censurado mostrava a família Simpson na Praça Tiananmen (Paz Celestial) de Pequim (local de uma repressão fatal em 1989 contra estudantes pró-democracia), onde eles encontraram uma placa com frase: "Neste loca, em 1989, não aconteceu nada".

O governo de Hong Kong e a Disney não comentaram a questão até o momento.

