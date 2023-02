Condenado à morte por assassinato quádruplo será executado nesta terça nos EUA

O estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos, tem previsto executar nesta terça-feira (7) um homem condenado à morte por um quádruplo assassinato em 2004. Ele se diz inocente.

Leonard Taylor, um afro-americano de 58 anos, deve receber a injeção letal na penitenciária de Potosi, cerca de 100 km ao sul da cidade de St. Louis.

Taylor foi condenado à morte em 2008 pelos assassinatos da namorada Angela Rowe e dos três filhos dela, de 10, 6 e 5 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os quatro foram encontrados mortos em casa, cada um com um tiro na cabeça, em 3 de dezembro de 2004. Segundo os legistas, estavam mortos há dias.

Taylor sempre afirmou que Rowe e os filhos estavam vivos em 26 de novembro, quando saiu de sua casa, localizada em Jennings, no Missouri, para pegar um voo para a Califórnia, na costa oeste do país.

Durante o julgamento, os procuradores garantiram que Taylor confessou os assassinatos ao irmão e se livrou de uma arma antes de prestar depoimento.

Os jurados declararam Taylor culpado. Desde então, apresentou diversos recursos para ser absolvido, todos sem sucesso. Na segunda-feira, o governador do Missouri, Mike Parson, rejeitou o pedido de clemência do detento.

"A evidência mostra que Taylor cometeu essas atrocidades, um júri o declarou culpado e todos os tribunais confirmaram a sentença", argumentou o governador republicano em um comunicado.

A The Innocence Project, uma ONG que luta contra os erros judiciais e defende Taylor, garante, no entanto, que o depoimento do irmão foi obtido sob coação e que ele posteriormente se retratou.

Os advogados de Taylor apresentaram recentemente um testemunho de sua filha, que garante que o pai estava com ela na Califórnia no momento dos crimes. Eles não conseguiram reabrir o caso.

Na terça-feira, os advogados apresentaram uma apelação final na Suprema Corte dos Estados Unidos, que deve tomar uma decisão em caráter de urgência.

Se a execução não for suspensa, Taylor se tornará o quinto condenado à morte a ser executado desde 1º de janeiro nos Estados Unidos.

chp/tjj/st/ad/ll/am/mvv

Tags