Comunicado do Business Wire :Zeitview

Consolidando ainda mais sua liderança de mercado em software de inspeção avançada para energia e infraestrutura, a DroneBase garantiu US$ 55 milhões em investimentos sob nova marca Zeitview. Liderada pela Valor Equity Partners, uma empresa de investimento em crescimento operacional que apoia empresas de tecnologia e habilitadas para tecnologia, a rodada foi seguida pelos investidores existentes Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures e Hearst Ventures. O novo financiamento dará suporte ao software habilitado para IA da empresa e a presença mundial em soluções avançadas de inspeção. Este anúncio culmina com um ano de rápido crescimento no setor renovável, incluindo o lançamento da North American Solar Scan (NASS), o primeiro conjunto padronizado de classificações de ativos solares para garantir uma melhor supervisão das usinas de energia solar dos EUA. No ano passado, a Zeitview inspecionou 43 GW de capacidade solar.

Como Zeitview, a empresa continuará desenvolvendo software de inspeção avançada que oferece informações rápidas e precisas, reduz custos para proprietários de ativos e melhora o desempenho e a longevidade. A mudança de nome vem com as ferramentas de captura de dados cada vez mais diversificadas da empresa: junto com drones de asa rotativa, os profissionais de inspeção da Zeitview usam aeronaves tripuladas e tecnologias de smartphones para criar soluções relevantes e flexíveis aos clientes. Sua plataforma de software, que a acompanha com informações e análises profundas, permite que os clientes visualizem facilmente os resultados dos dados em qualquer lugar.

"Apreciamos a importância do tempo para nossos clientes: por um lado, precisam de análises imediatas e precisas sobre a saúde de seus ativos; por outro, estão construindo recursos de energia e infraestrutura para durar décadas", disse Dan Burton, fundador e diretor executivo da Zeitview. "Estamos confiantes de que nossas soluções de software habilitadas para IA podem fornecer esta resposta imediata e um lar a longo prazo para nossos clientes, enquanto somos cada vez mais agnósticos sobre qual ferramenta usamos para captar dados mais precisos. Somos gratos pela Valor reconhecer o poder de nossos serviços abrangentes, dando suporte aos clientes para construir, proteger e manter a infraestrutura em diversas classes de ativos e em todo o mundo. Eles entendem de energia transformacional e software de infraestrutura, aceitando empresas que usam tecnologia para resolver problemas operacionalmente complexos."

A parceria da Valor permite que a Zeitview continue transformando o setor de inspeção aérea com tecnologias emergentes e software exclusivo de IA. O histórico operacional prático da Valor com empresas complexas lideradas por software reforça o compromisso da Zeitview de aumentar os recursos de captura de dados através da automação.

"A Valor tem sido uma líder a longo prazo da ciência e análise de dados para melhorar os negócios", disse Vivek Pattipati, sócio da Valor Equity Partners. "Com a expansão contínua de serviços da Zeitview e o compromisso de fornecer informações precisas e em tempo real mediante software de inspeção avançada, estamos naturalmente alinhados à missão. Estamos na expectativa de apoiar a Zeitview ao lançar esta nova marca e entrar na próxima fase de imagens aéreas e soluções de dados."

Zeitview significa "visão do tempo" e capta melhor a natureza dos serviços da empresa bem como a missão de acelerar a transição para energia renovável e infraestrutura sustentável. Além de fornecer dados em tempo real, a Zeitview oferece soluções a longo prazo para rastrear mudanças em um período de tempo para um ativo. A Zeitview continua comprometida em formar a base da liderança de mercado em serviços de drones, ao mesmo tempo em que envolve novas ferramentas para as necessidades em evolução da base de clientes. Com o lançamento do NASS no ano passado, a capacidade de servir como um balcão único para proprietários de ativos em diversos mercados e uma rede de pilotos em expansão contínua ao redor do mundo, a Zeitview está desbravando o futuro do levantamento de informações sem limites.

Para mais informação sobre como a Zeitview torna os dados de inspeção aérea acessíveis em todos os mercados, acesse www.zeitview.com.

Sobre a Zeitview

Para clientes internacionais em energia e infraestrutura, a Zeitview cria um software de inspeção avançada que oferece informações rápidas e precisas, reduz custos, e melhora o desempenho e a longevidade de ativos. Somos inigualáveis em parceria com nossos clientes para obter soluções flexíveis a longo prazo em suas diversas classes de ativos. Com a confiança das maiores empresas do mundo, a Zeitview está ativa em mais de 70 países. Saiba mais em www.zeitview.com.

Sobre a Valor Equity Partners

A Valor Equity Partners é uma empresa de investimento em crescimento operacional com foco em investir em empresas de alto crescimento em vários estágios de desenvolvimento. Durante décadas, a Valor atendeu suas empresas com experiência exclusiva para resover os desafios de crescimento e escala. A Valor faz parceria com empresas líderes e empreendedores comprometidos com os mais altos padrões de excelência e a coragem de transformar seus setores. Para mais informação sobre a Valor Equity Partners, acesse www.valorep.com.

