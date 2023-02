Comunicado do Business Wire :SonarSource

A SonarSource, principal provedora da solução Clean Code, lançou hoje o SonarQube 9.9 Long-Term Support (LTS). A versão capacita as organizações a alcançarem a condição de código limpo de maneira mais rápida, segura e em grande escala. Com análise acelerada de pull request, suporte para construir e empregar aplicações seguras nativas de nuvem, recursos sofisticados de nível corporativo e muitas inovações relacionadas ao mecanismo de detecção e educação contextual, o SonarQube 9.9 LTS supercapacita as organizações para que forneçam valor empresarial e para que seu software seja um ativo de longo prazo.

"A Sonar nos ajudou muito a criar uma referência e a padronizar a qualidade da nossa base de códigos, e o LTS torna muito mais fácil para a gente fornecer o Clean Code. A integração com o Azure DevOps a partir de uma perspectiva projeto a projeto, bem como a gestão de ciclo de vida dos tokens serão muito apreciados por nossos administradores e ajudarão a simplificar nosso processo", afirmou Stefan Euripidou, arquiteto corporativo para DevOps e CICD (integração e entrega contínuas) do Vodafone Group.

O Clean Code é essencial para toda organização competindo na economia atual impulsionada pelo digital. Um software de baixa qualidade custa aos negócios $2 trilhões por ano somente nos EUA, atrapalha a provisão de serviço de qualidade, a reputação da marca, a produtividade dos trabalhadores e a retenção dos funcionários. O Clean Code é a diferença entre um software bom e um ruim. A versão LTS 9.9 mais recente da Sonar apresenta recursos-chave para permitir que as empresas construam melhores softwares de maneira sustentada.

"Nossa missão é equipar as organizações com a solução e metodologia para ajudar a atingir um estado de Clean Code, tornando todo código adequado para o desenvolvimento e a produção. Quando as empresas adotam as práticas de código limpo, elas conseguem extrair mais de seus softwares, minimizar riscos e garantir que seus softwares continuem a ter valor", afirmou Olivier Gaudin, fundador e CEO da SonarSource. "O SonarQube 9.9 LTS foi criado não só para fornecer valor imediato aos nossos usuários por seu desenvolvimento atual, mas para impulsionar continuamente as organizações rumo a um estado de código limpo de forma que seja previsível, confiável e sustentável."

Principais inovações da versão

Pull Request analisado em minutos

O SonarQube 9.9 LTS oferece um estímulo significativo para análise de Pull Request (PR). Os PRs são agora analisados mais do que duas vezes mais rápido, ao mesmo tempo em que ainda fornecem os mesmos resultados de alta precisão. Com a implementação de análise incremental e cache do lado do servidor, a análise é mais eficiente. À medida que os desenvolvedores escrevem e confirmam o código, a análise de Pull Request é um passo importante na combinação de novas alterações do código no branch principal. Análises mais rápidas significam um ciclo de vida de desenvolvimento de software mais eficiente, já que os desenvolvedores passam menos tempo esperando e mais tempo entregando recursos críticos ao negócio.

Aplicativos seguros nativos de nuvem

À medida que os aplicativos passam para a nuvem, as organizações devem garantir a segurança não só do código-fonte, mas também de seus arquivos de configuração e utilizações. O SonarQube 9.9 LTS entrega recursos de análise profunda para detectar "segredos" no código, práticas ruins e vulnerabilidades para que os desenvolvedores possam construir e implementar aplicativos seguros nativos de nuvem. A versão dá suporte aos principais fornecedores de nuvem - AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, e suas tecnologias subjacentes -, estruturas sem servidor e SAM, AWS Cloud Development Kit, ferramentas de Infraestrutura como Código (Terraform e Cloudformation) e ferramentas de conteinerização com Kubernetes e Docker. Com esses recursos adicionados, as organizações podem ter certeza de que seus aplicativos nativos de nuvem estão tão seguros quanto seus aplicativos tradicionais nas unidades físicas.

Recursos em nível corporativo para codificação em escala

O SonarQube 9.9 LTS apresenta gestão de acesso mais sólido, recursos de administração, governança e relatórios, permitindo que as organizações gerenciem melhor a segurança e administração da sua instância SonarQube e seu portfólio de ativos de código. Entre esses novos recursos, os principais são segurança avançada e produção de relatório de conformidade, de projetos e de portfólios, manipulação segura de tokens, integração SCIM para gestão de usuários e mais. Os clientes que usam a edição Data Center Edition agora podem utilizar clusters SonarQube com Kubernetes. Juntas, essas melhorias operacionais, nos relatórios e na autenticação tornam o uso, a proteção e a gestão de instâncias SonarQube mais fáceis do que nunca.

"A versão mais recente do SonarQube apresenta novos recursos críticos. Não só nos beneficiaremos do novo suporte de escaneamento Terraform, mas também usaremos as capacidades melhoradas de produção de relatório e administração para fortalecer nossa metodologia Quality Gates e otimizar os esforços de comunicação", afirmou Vojtech Varga, gerente de serviços da Siemens AG. "O LTS da Sonar é uma oportunidade para acessarmos as últimas correções e características para garantir que continuemos operando com o código da mais alta qualidade."

Maior detecção de todos os tipos de problemas; orientação educacional valiosa

A contínua inovação do mecanismo de detecção permite melhor precisão, velocidade, exatidão e cobertura para todos os tipos de problemas. Os usuários podem encontrar e corrigir mais problemas em seus códigos. E essa versão do LTS oferece conteúdo educacional valioso para facilitar o entendimento das regras de análise corrompidas e deixá-las contextualizadas para o código e a estrutura dos usuários, dando continuidade ao avanço da iniciativa educacional da empresa.

Clean as You Code, a abordagem sustentável ao código limpo

A Sonar é uma forte defensora dos Quality Gates de conformidade que, de forma progressiva, levarão as empresas a alcançarem um estado de código limpo. Essa versão do LTS adiciona aprimoramentos à experiência do usuário de quality gates para ajudar todos a implementarem e praticarem Clean as You Code. Os Quality Gates que não estão em conformidade com essa metodologia podem ser facilmente identificados e atualizados.

O SonarQube 9.9 LTS já está disponível para todos. Leia mais na divulgação da versão completa e faça o download do LTS para a sua edição aqui.

Sobre a SonarSource

A Sonar capacita os desenvolvedores e as organizações para que atinjam, de forma sistemática, um estado de código limpo, para que todos os códigos sejam adequados ao desenvolvimento e à produção. Ao aplicar a metodologia Clean as You Code da Sonar, as organizações minimizam riscos, reduzem débito técnico e geram mais valor a partir do seu software de maneira previsível e sustentável.

As soluções comerciais e de código aberto da Sonar, SonarLint, SonarCloud e SonarQube, são compatíveis com mais de 30 linguagens de programação, estruturas e tecnologias de infraestrutura. Confiada por mais de 400 mil organizações no mundo todo para limpar mais de metade de um trilhão de linhas de código, a Sonar é vital para o fornecimento de melhores softwares.

Para saber mais sobre a SonarSource, acesse https://www.sonarsource.com/company/about/.

