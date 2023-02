Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

O Instituto de Pesquisa Médica do Quênia (KEMRI, Kenya Medical Research Institute), a NEC Corporation (NEC; TÓQUIO: 6701) e a Universidade de Nagasaki desenvolveram um sistema digital de gestão de vacinação por biometria para recém-nascidos no Quênia. O sistema está sendo validado pelo KEMRI por meio de um ensaio clínico que começou em setembro de 2022 no Hospital do Subcondado de Kinango em Kwale.

O sistema digital, fornecido pela NEC, líder na integração de TI e tecnologias de rede, e pelo KEMRI, uma das principais instituições de pesquisa da África, gerenciará o histórico e o agendamento de vacinações de forma eficaz e harmoniosa, identificando os recém-nascidos por meio de impressão digital e usando reconhecimento de voz para os cuidadores.

Essa tecnologia marca a primeira vez que a identificação biométrica está sendo usada em um hospital para identificar bebês recém-nascidos no momento da vacinação, inclusive imediatamente após o parto (*1).

Segundo dados históricos, muitas crianças ao redor do mundo continuam perdendo suas vidas com idade muito precoce. Só em 2020, aproximadamente cinco milhões de crianças morreram antes de completar cinco anos. Além disso, cerca de metade dessas crianças até cinco anos, ou seja, 2.4 milhões de crianças, faleceram dentro de 28 dias após o nascimento, sendo que muitas das mortes eram consideradas evitáveis (*2).

Ao mesmo tempo, em algumas regiões do mundo, o uso de tecnologia digital não avançou devido a atrasos no desenvolvimento de eletricidade e infraestrutura de telecomunicações. Nessas regiões, os serviços médicos só registram os prontuários à mão. Nesses casos, os provedores de serviços de saúde não conseguem determinar com facilidade quais serviços médicos são necessários aos cuidadores e às crianças que vão aos hospitais, sendo um dos fatores que atrapalham os esforços feitos para garantir que as crianças recebam as vacinas de que precisam.

A nova tecnologia combina a identificação por impressão digital para as crianças e reconhecimento de voz para os cuidadores a fim de confirmar não só a identidade deles, mas também para gerenciar os históricos e agendamentos de vacinação de forma segura, promovendo, assim, a administração das vacinações apropriadas para recém-nascidos e bebês nos primeiros 24 meses de vida. Mais à frente começarão os testes de demonstração com interação em vários hospitais, com o objetivo de introduzir o sistema em escala completa por todo o Quênia até o final de 2023, e mais implementação internacional no futuro.

Os dados por voz e das impressões digitais serão apagados após a conclusão do ensaio.

