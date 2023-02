Comunicado do Business Wire :Giga Carbon Neutrality Inc.

Giga Carbon Neutrality Inc. ("GCN") anunciou hoje um compromisso de capital de USD 500 milhões da GEM Global Yield LLC SCS ("GEM"), o grupo privado de investimentos alternativos com sede em Luxemburgo, na forma de um Acordo de Subscrição de Ações ("SSF") . Segundo o contrato, a GEM irá fornecer à GCN um acordo de subscrição de ações de até US$ 500 milhões em ações ordinárias da GCN.

Martin Wade, presidente da GCN, comentou: "O mundo está adotando uma rápida transformação industrial provocada por novos sistemas de energia e sua integração em vários setores industriais. A GCN possui forte e abrangente experiência técnica em veículos e equipamentos comerciais. Com sua tecnologia inteligente V2X (veículo conectado a tudo) e seus sistemas inteligentes de IoT (internet das coisas), a GCN é uma pioneira comprometida em se tornar um fornecedor de soluções totais, incluindo fabricação de equipamentos de veículos, tecnologias abrangentes, plataformas de operação, dados de energia e serviços de crédito de carbono. O SSF fornecido pela GEM demonstra a confiança dos investidores nas perspectivas da GCN e na capacidade da empresa de criar seu status de liderança como fornecedora de novas soluções comerciais inteligentes de energia. O SSF irá nos permitir financiar recursos de tecnologia de ponta e expansão substancial da plataforma de serviços e vendas."

Sobre a GCN

A GCN, junto com suas afiliadas, fornece soluções de equipamentos a veículos comerciais de nova energia e serviços abrangentes a clientes em todo o mundo. A GCN atua como integradora de serviços e produtos no mercado mundial de equipamentos e transporte comercial inteligente para atingir com eficiência as metas de neutralidade de carbono dos clientes. A GCN e suas parcerias oferecem fabricação de equipamentos para veículos, tecnologias abrangentes, plataformas de operação, dados de energia e serviços de crédito de carbono. Para mais informação, acesse o site: https://gigacarbonneutrality.com/

Sobre o GEM

Global Emerging Markets ("GEM") é um grupo privado de investimentos alternativos com sede em Luxemburgo e escritórios em Paris, Nova York e Bahamas. A GEM gerencia um conjunto diversificado de veículos de investimento com foco em mercados emergentes e concluiu mais de 525 transações em 72 países. Cada veículo de investimento tem um grau diferente de controles operacionais, retornos ajustados ao risco e perfis de liquidez. A família de fundos e veículos de investimento oferece à GEM e suas parcerias exposição a: aquisições de gestão de pequena e média capitalização, investimentos privados em ações públicas, além de investimentos de risco selecionados.

Para mais informação: http://www.gemny.com

Contato

GCN Nome: Sr. Timothy Poor E-mail: [email protected]

