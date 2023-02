BP dobrou lucros sem elementos excepcionais em 2022

O grupo britânico BP anunciou um resultado anual de 2022 nesta terça-feira (7) impulsionado pelos altos preços do petróleo e do gás, enquanto desacelera o ritmo de sua transição energética para o desgosto dos ambientalistas.

Os lucros não excepcionais da BP, o indicador mais seguido pelos mercados, mais que dobraram em relação ao ano anterior, para um recorde histórico de US$ 27,7 bilhões, ajudados pelos altos preços do petróleo e do gás devido à guerra na Ucrânia.

A anglo-holandesa Shell também anunciou na semana passada o maior lucro de sua história em 2022, 42,3 bilhões de dólares, em linha com os resultados espetaculares de suas rivais americanas ExxonMobil e Chevron. Esses lucros alimentam apelos por impostos mais altos às empresas de petróleo em meio a uma crise devido ao aumento vertiginoso do custo de vida.

Mas o conflito na Ucrânia também foi um empecilho para a BP, que viu os lucros líquidos em queda devido aos encargos de mais de US$ 24 bilhões após a saída do grupo da petrolífera russa Rosneft, da qual possuía 19,75%

A BP também anunciou nesta terça-feira que planeja aumentar seus lucros até 2030 investindo mais em renováveis, mas também em hidrocarbonetos, o que diminuirá o ritmo de sua transição energética.

O Greenpeace, que reconheceu há um ano que a BP tinha o "plano mais ambicioso dos gigantes do petróleo" para sua transição, lamentou nesta terça-feira que os compromissos "parecem ter sido gravemente prejudicados pela pressão de investidores e governos para ganhar ainda mais dinheiro sujo com petróleo e gás".

