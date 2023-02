Wall Street fecha em queda, arrastada pelas tecnológicas

Wall Street fechou no vermelho nesta segunda-feira (6), repetindo o desempenho da sexta-feira, após dados sólidos do emprego americano, que geram temores de uma extensão da política monetária do Fed.

O setor tecnológico, muito sensível ao encarecimento do dinheiro e que está esgotando sua capacidade de investimento, puxou as perdas, com queda de 1,00% do índice Nasdaq. O Dow Jones recuou 0,11% e o S&P 500, 0,62%.

Na sexta-feira, o Departamento de Trabalho reportou 517.000 novos empregos no mês passado, quando os analistas esperavam 187.000, o que sacudiu o mercado.

O desemprego caiu a 3,4%, a menor taxa desde 1969.

