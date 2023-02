Vinte detentos escapam de prisão que abriga membros do Estado Islâmico na Síria

Detentos se amotinaram nesta segunda-feira em uma prisão do noroeste da Síria após um terremoto, e 20 deles conseguiram fugir do local, que abriga, principalmente, membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), infomou um funcionário à AFP.

A prisão da polícia militar na cidade de Rajo, fronteira com a Turquia, abriga cerca de 2.000 internos, dos quais 1.300 são suspeitos de integrar o EI, segundo a fonte. Também abriga presos das forças curdas.

"Depois do terremoto, Rajo foi afetada e os presos começaram a se amotinar, tomando o controle de áreas da prisão", informou o funcionário do local, controlado por facções pró-Turquia. "Cerca de 20 prisioneiros fugiram, acredita-se que sejam militantes do EI."

O terremoto, de magnitude 7,8, seguido de dezenas de réplicas, causou danos à prisão, com rachaduras nas paredes e portas, segundo a fonte.

O conflito na Síria começou em 2011, após uma repressão brutal a protestos pacíficos, e escalou com a participação de potências estrangeiras e jihadistas internacionais.

