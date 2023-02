Um dos suspeitos do escândalo na Eurocâmara é libertado na Bélgica

O italiano Niccolo Figa-Talamanca, um dos suspeitos do alegado caso de corrupção ligado a Marrocos e ao Catar no Parlamento Europeu, foi libertado, anunciou nesta segunda-feira (6) a Procuradoria Federal da Bélgica.

Figa-Talamanca havia sido preso em dezembro em conexão com o escândalo. Naquela época, ele dirigia a ONG "No Peace Without Justice".

O caso, que supostamente consistia em enormes pagamentos em dinheiro para a defesa dos interesses do Catar - e, segundo insistentes denúncias, também do Marrocos - no Parlamento Europeu, causou um verdadeiro terremoto político em Bruxelas.

Entre as pessoas detidas destaca-se a eurodeputada social-democrata grega Eva Kaili, que ocupou uma das 14 vice-presidências do Legislativo europeu.

Também foram detidos o parceiro e assessor parlamentar de Kaili, o italiano Francesco Giorgi, e o ex-deputado italiano Pier Antonio Panzeri, que assinou um acordo de cooperação com a Justiça belga.

O Parlamento Europeu também suspendeu a imunidade parlamentar de outros dois eurodeputados, o belga Marc Tarabella e o italiano Andrea Cozzolino, para que possam ser investigados pelos procuradores belgas.

Catar e Marrocos negam ter participado de ações ilegítimas.

