Terremoto deixa ao menos 386 mortos na Síria, segundo estimativas provisórias

O terremoto com epicentro na Turquia causou pelo menos 386 mortes e 988 feridos no norte da Síria, de acordo com estimativas provisórias relatadas pela mídia estatal e socorristas na zona rebelde.

O terremoto de magnitude 7,8 atingiu ao amanhecer o sul da Turquia, onde o saldo sobe para 284 mortos, e a vizinha Síria.

Segundo a televisão síria, 239 pessoas morreram e 648 ficaram feridas no desabamento de casas em várias cidades, incluindo Aleppo (norte), a segunda maior cidade da Síria.

As vítimas também foram registradas em Hama (centro) e em Lataquia e Tartus, na costa do Mediterrâneo.

Um balanço anterior apontava 237 mortes em áreas sob controle do regime sírio.

Nas regiões nas mãos dos rebeldes, perto da Turquia, são os Capacetes Brancos - socorristas que se mobilizam nessas áreas - que contabilizam as vítimas.

"Cento e quarenta e sete mortos e mais de 340 feridos segundo um balanço provisório na província de Idlib e arredores de Aleppo", no norte do país, anunciaram os Capacetes Brancos no Twitter.

Os Capacetes Brancos disseram que a situação era "catastrófica" e pediram às organizações humanitárias internacionais para "intervir rapidamente" para ajudar a população local.

