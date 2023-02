Terremoto danificou Aleppo e outros sítios arqueológicos sírios

A cidadela de Aleppo e outros sítios arqueológicos na Síria foram danificados após o terremoto que deixou várias centenas de mortos no país nesta segunda-feira (6), indicou a direção geral de antiguidades e museus.

"Partes do moinho otomano dentro da cidadela de Aleppo desmoronaram e partes dos muros defensivos do nordeste racharam e se partiram", disse a mesma fonte em um comunicado.

"Grandes partes da cúpula do minarete da mesquita aiúbida" dentro da cidade também desabaram, "incluindo a entrada da torre defensiva mameluca", acrescentou o comunicado.

Na cidade velha de Aleppo, no noroeste da Síria, vários prédios residenciais adjacentes às muralhas históricas desabaram.

Em fotos postadas no Facebook pela direção geral de antiguidades e museus, é possível ver o minarete da mesquita aiúbida danificada, assim como várias partes da cidadela de Aleppo.

A cidade é conhecida por esta cidadela, uma joia arquitetônica da época medieval, e por sua cidade velha, classificada em 2018 como Patrimônio Mundial da Unesco em Perigo, após anos de guerra civil.

Na província de Hama, no centro-oeste da Síria, equipes arqueológicas relataram "alguns edifícios danificados dentro do antigo castelo Margat" na cidade de Baniás. Uma parte das paredes e uma torre também desabaram.

Na cidade de Hama, algumas fachadas históricas também desabaram.

Em Al Qadmus, um penhasco caiu perto do castelo da cidade, na província de Tartus. Edifícios residenciais no terreno do castelo também caíram.

Um devastador terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria nesta segunda-feira, matando mais de 1.900 pessoas e ferindo milhares em ambos os países.

