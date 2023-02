Técnico Allegri diz que primeiro objetivo da Juventus é se manter na Serie A

A permanência na Serie A se tornou o primeiro objetivo da Juventus, depois de ser penalizada em quinze pontos pela justiça esportiva por transferências fraudulentas, declarou o técnico bianconero, Massimiliano Allegri, nesta segunda-feira.

"Neste momento, temos 23 pontos (13º na classificação). Precisamos chegar aos 40 para nos salvarmos. Pode soar estranho, mas é assim", explicou ele em entrevista coletiva um dia antes da partida contra a Salernitana, que vai fechar a 21ª rodada do campeonato, chamado de "duelo direto" já que o adversário é atualmente 16º, a dois pontos da Juve.

"Temos de estabelecer mini-objetivos e dar um passo após o outro. Primeiro chegar ao 12º lugar (atualmente ocupado pela Fiorentina) e depois às outras equipes que estão à frente", acrescentou o treinador do time de Turim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ao fazer isso, vamos vencer jogos, e vamos conseguir manter uma tensão elevada com vistas à Liga Europa e à Copa da Itália", dois títulos na mira da Juve para salvar uma temporada difícil, disse ele.

A Juventus foi penalizada no dia 20 de janeiro com a retirada de 15 pontos pelo Tribunal de Apelações da Federação Italiana de Futebol, por ter registrado nas suas contas lucros acima do valor de mercado na venda de alguns jogadores.

O clube de Turim anunciou um recurso junto ao Comitê Olímpico Italiano (Coni) para anular essa sanção.

Os jogadores comandados por Allegri enfrentarão o francês Nantes nos playoffs da Liga Europa em 16 e 23 de fevereiro e estão classificados para a semifinal da Copa da Itália contra a Inter de Milão em abril.

A Juve não poderá contar com Paul Pogba contra a Salernitana, devido a um desconforto muscular na coxa, o que dificulta a sua volta aos gramados, disse o treinador.

O francês, que machucou o joelho direito em julho e passou por uma cirurgia em setembro, não joga pela Juve desde que voltou ao clube no verão (europeu) passado, seis anos depois de sua transferência para o Manchester United.

alu/cyj/hgs/psr/aam

Tags