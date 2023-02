Rushdie relata dificuldade em escrever após ataque a faca

Em sua primeira entrevista desde que sofreu um ataque a faca em Nova York no ano passado, o escritor britânico Salman Rushdie disse que está "muito difícil escrever".

Em artigo publicado nesta segunda-feira na revista "The New Yorker", Rushdie, 75, disse que o ataque de seis meses atrás deixou cicatrizes emocionais.

"Existe transtorno de estresse pós-traumático, você sabe. Escrever se tornou muito difícil. Eu me sento para escrever e nada acontece. Escrevo, mas é uma combinação de vazio e lixo, coisas que escrevo e apago no dia seguinte", acrescentou Rushdie, que tenta superar o ocorrido.

O romancista premiado foi atacado quando estava prestes a participar de uma conferência em Chautauqua, norte do estado de Nova York, em 12 de agosto de 2022. Nacionalizado americano e vivendo em Nova York há 20 anos, Rushdie perdeu a visão de um dos olhos e os movimentos de uma das mãos, anunciou seu agente em outubro.

O autor contou ao jornalista David Remnick que não consegue escrever muito bem, devido à falta de sensibilidade na ponta de alguns dedos: "Como você pode ver, as lesões grandes estão essencialmente curadas. Tenho sensibilidade no polegar e no indicador, e na metade inferior da palma da mão. Estou fazendo muita terapia da mão e dizem que estou indo muito bem."

Rushdie viveu escondido durante anos, depois que o primeiro líder supremo do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, ordenou o seu assassinato, por considerar blasfêmia sua interpretação do islã e do profeta Maomé no livro "Os Versos Satânicos", publicado em 1988.

Foi um erro ter baixado a guarda nas últimas décadas? "Eu me faço essa pergunta e não sei a resposta", disse Rushdie. "Três quartos da minha vida como escritor se passaram desde a fatwa (decreto religioso). De certa forma, você não pode se arrepender de sua vida", acrescentou.

Hadi Matar, um jovem de 24 anos de Nova Jersey com raízes no Líbano, foi preso logo após o ataque e se declarou inocente. "Eu o culpo", disse Rushdie, quando questionado sobre quem ele achava que era o responsável.

A entrevista foi publicada na véspera do lançamento nos Estados Unidos do romance mais recente de Rushdie, "Victory City". Escrito antes do ataque, o livro trata de uma mulher do século XIV que desafia um mundo patriarcal para governar uma cidade.

