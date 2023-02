Restos mortais do ex-presidente Musharraf chegam ao Paquistão para funerais

Os restos mortais do ex-governante militar do Paquistão Pervez Musharraf - um importante aliado dos Estados Unidos morto em Dubai - chegaram ao seu país nesta segunda-feira (6) para os funerais, na terça.

O avião com o corpo de Musharraf pousou na tarde desta segunda em Karachi (sul), informaram fontes aeroportuárias.

Musharraf, que deixou o Paquistão em 2016 para um tratamento médico depois que uma proibição de viajar foi suspensa, faleceu em Dubai no domingo (5), aos 79 anos.

Musharraf chegou ao poder em 1999, com um golpe de Estado, assumindo, simultaneamente, a liderança do Exército, do Poder Executivo e da Presidência.

O ex-governante sofria de uma doença rara conhecida como amiloidose. Há alguns meses, sua família dizia que ele não tinha chances de recuperação.

