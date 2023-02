Premier do Paquistão ordena desbloqueio da Wikipedia no país

O premier do Paquistão ordenou nesta segunda-feira (6) o desbloqueio da enciclopédia eletrônica Wikipedia, três dias depois que o site foi bloqueado no país devido a "conteúdo blasfemo".

A blasfêmia é um tema sensível no Paquistão, país de maioria muçulmana onde gigantes da internet como Facebook e YouTube foram proibidos por terem publicado conteúdo considerado sacrilégio.

O ministro da Informação, Marriyum Aurangzeb, informou hoje no Twitter que "o primeiro-ministro tem o prazer de ordenar que o site seja restaurado com efeito imediato".

Autoridades paquistanesas bloquearam a Wikipedia no último sábado, "por não ter respondido às nossas reiteradas mensagens para que retirasse o conteúdo blasfemo no prazo" indicado, disse no último sábado à AFP Malahat Obaid, porta-voz da Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA).

Em 2010, o Paquistão bloqueou o Facebook por duas semanas, devido a uma publicação supostamente blasfema. O YouTube ficou inacessível de 2012 a 2016, devido à divulgação de um filme amador islamofóbico que desencadeou protestos violentos em vários países.

