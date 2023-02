Português Carlos Queiroz é o novo técnico da seleção do Catar

O português Carlos Queiroz foi nomeado novo técnico do Catar, país que tenta esquecer a sua desastrosa participação na recente Copa do Mundo que organizou, anunciou a federação deste pequeno emirado.

Queiroz, que completa 70 anos em 1º de março, já comndou seleções em cinco Copas do Mundo: três com o Irã (2014, 2018 e 2022), uma com a África do Sul (2002) e outra com seu país (2010).

O treinador português substitui o espanhol Félix Sánchez, que não continuou depois do encerramento de seu contrato após a participação do Catar no Mundial em que sediou e onde foi eliminado na primeira fase, depois de perder os três jogos, contra Equador, Holanda e Senegal.

Queiroz ganhou fama como treinador ao trabalhar como assistente de Alex Ferguson no Manchester United, de onde saiu para se técnico do Real Madrid.

No time da capital espanhola o português não conseguiu concluir a temporada 2003-2004 e voltou a Old Trafford.

Ele também foi técnico do Egito, Colômbia e Emirados Árabes Unidos.

