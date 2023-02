PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Forte terremoto deixa mais de 2.300 mortos na Turquia e na Síria

CHINA BALÃO AMLAT: Balão que sobrevoou América Latina é chinês, confirma Pequim

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

DIYARBAKIR:

Forte terremoto deixa mais de 2.300 mortos na Turquia e na Síria

Mais de 2.300 pessoas morreram, e milhares ficaram feridas por um devastador terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria, nesta segunda-feira (6), com tremores sentidos até na Groenlândia.

DIYARBAKIR:

'Pensamos que fosse o apocalipse', disse sobrevivente de terremoto na Turquia

Tulin Akkaya tentava organizar seus pensamentos após ter sido acordada repentinamente pelo pior terremoto na Turquia em quase um século quando um segundo tremor a levou a fugir para a rua.

DARKUSH:

Para sírios, terremoto foi 'pior que as bombas'

Em um hospital no noroeste da Síria, Usama Abdelhamid não consegue conter as lágrimas: o prédio onde mora com sua família desabou no meio da noite.

PARIS:

Por que o terremoto na Turquia e na Síria foi tão devastador?

Uma combinação de fatores levou à alta mortalidade do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira (6).

PARIS:

Turquia e Síria recebem ajuda internacional após terremoto devastador

Várias agências e países ofereceram ajuda à Turquia e à Síria nesta segunda-feira (6) após o forte terremoto que matou 2.300 pessoas.

=== CHINA BALÃO AMLAT ===

PEQUIM:

Balão que sobrevoou América Latina é chinês, confirma Pequim

Pequim confirmou nesta segunda-feira (6) que o balão detectado sobrevoando a América Latina é chinês, enquanto os Estados Unidos tentam recuperar os restos de um dispositivo semelhante derrubado em seu espaço aéreo no fim de semana.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

QUITO:

Equatorianos se opõem à extradição, segundo resultados preliminares do referendo

Os equatorianos se recusam a aplicar a extradição como mecanismo de combate ao crime, de acordo com os resultados preliminares do referendo, após a apuração de mais de 40% dos votos - informou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) nesta segunda-feira (6).

DOLORES:

Jogadores de rúgbi são condenados por morte de jovem na Argentina

A Justiça argentina emitiu cinco sentenças de prisão perpétua, e outras três, de 15 anos de prisão, pelo homicídio do jovem Fernando Báez Sosa, que foi espancado até a morte há três anos, ao sair de uma boate - um caso que chocou o país.

NAÇÕES UNIDAS:

Mundo se dirige a uma "guerra mais ampla", alerta diretor-geral da ONU

O mundo se dirige "de olhos bem abertos" para uma "guerra mais ampla" diante dos crescentes "riscos de escalada" na Ucrânia, alertou nesta segunda-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, na Assembleia Geral da organização, que fez um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto na Turquia e na Síria.

Por Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS

CONCEPCIÓN, Chile:

Chile recebe ajuda internacional em sua luta contra incêndios que deixaram 26 mortos

Os incêndios florestais que castigam a região centr-sul do Chile já deixaram 26 mortos e destruíram mais de 1.100 residências, em um momento em que a ajuda internacional para lutar contra as chamas começa a chegar.

Por Javier TORRES

-- EUROPA

CHARLY-SUR-MARNE:

Sete crianças e a mãe morrem em incêndio em sua casa na França

Sete crianças com idades entre 2 e 14 anos morreram sufocadas junto com a mãe em um incêndio "muito violento" em sua casa na França, causado por uma máquina secadora por volta da meia-noite desta segunda-feira (6), disseram autoridades.

LONDRES:

Saúde pública da Inglaterra vive maior greve de sua história

De enfermeiras a motoristas de ambulância, os profissionais da saúde pública inglesa fazem, nesta segunda-feira (6), a maior greve de sua história, em um novo capítulo dos protestos que abalam o Reino Unido, em um contexto de disparada do custo de vida.

GENEBRA:

Professores suíços procuram calcanhar de Aquiles do ChatGPT

"É assombroso!", diz Eric Vanoncini enquanto vê a exibição de um texto gerado pelo ChatGPT na tela de uma sala de aula no cantão suíço de Genebra.

Por Nina LARSON

-- ÁSIA

HONG KONG:

Hong Kong inicia maior julgamento contra ativistas pró-democracia

O maior julgamento em Hong Kong sob a Lei de Segurança Nacional começou nesta segunda-feira (6), com dezenas de ativistas pró-democracia acusados de tentar derrubar o governo local.

-- ORIENTE MÉDIO

JERICÓ:

Operação israelense deixa cinco palestinos mortos em Jericó

Uma operação israelense na Cisjordânia ocupada deixou cinco palestino mortos nesta segunda-feira (6), informou um oficial das forças policiais, depois de vários dias procurando por suspeitos de um tiroteio perto de Jericó.

=== ECONOMIA ===

MONTEVIDÉU:

UE e Mercosul apressam acordo comercial em meio à disputa entre EUA e China

Por mais de duas décadas, União Europeia (UE) e Mercosul negociaram, com esforço, um acordo comercial alcançado em 2019, mas nunca assinado, e agora tentam concretizá-lo para criar uma associação relevante, em meio à disputa global entre Estados Unidos e China - disseram especialistas e diplomatas ouvidos pela AFP.

LONDRES:

Fabricantes de automóveis Renault e Nissan 'equilibram' sua aliança

A aliança Renault e Nissan foi retomada nesta segunda-feira (6) com "um novo espírito" que "equilibra" as suas bases, com novos projetos industriais no setor elétrico, após 24 anos de um casamento assombrado por rumores de divórcio.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MADRI:

Vargas Llosa, o último sobrevivente do boom latino-americano

O hispano-peruano Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura em 2010, que na quinta-feira (6) se tornará o primeiro escritor a entrar na Academia Francesa sem nunca ter escrito nada em francês, é o último representante da geração dourada da literatura latino-americana.

LOS ANGELES:

Beyoncé faz história no Grammy e Harry Styles ganha Álbum do Ano

Beyoncé fez história neste domingo (5) em Los Angeles ao se tornar a artista com mais Grammys da história, apesar de seu álbum dançante "Renaissance" não ter conquistado o gramofone de Álbum do Ano, prêmio que foi para "Harry's House", de Harry Styles.

LOS ANGELES:

Lista dos vencedores das principais categorias do Grammy 2023

Beyoncé liderou o Grammy com quatro vitórias neste domingo (5) em Los Angeles. A seguir, a lista dos vencedores nas principais categorias da 65ª edição dos prêmios que homenageiam o melhor da música.

WASHINGTON:

Ver para crer? A luta global contra a desinformção gerada pela inteligência artificial

Robôs que divulgam informação falsa através de um chat, aplicativos que criam vídeos pornográficos e vozes clonadas que fraudam milhões das empresas: diante do auge de desinformação criada pela inteligência artificial, os governos começam a organizar sua resposta.

Por Anuj CHOPRA, com Saladin SALEM em Berlim

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

