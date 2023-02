Líder neonazista é acusado nos EUA de conspirar para atacar centrais elétricas

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (6), a prisão do cofundador do notório grupo neonazista Atomwaffen e de uma mulher que conheceu na internet no último complô extremista para atacar as instalações públicas de fornecimento de eletricidade.

O FBI, a polícia federal americana, informou que Brandon Russell, que ajudou a fundar o Atomwaffen em 2015, foi detido no estado da Flórida, após passar quatro anos preso por posse de materiais para fabricar bombas.

A mulher, Sarah Beth Clendaniel, foi detida em Maryland, onde também passou um tempo na prisão por roubo a mão armada.

Guiada por Russell, Clendaniel havia planejado adquirir uma arma e atacar cinco subestações elétricas na cidade de Baltimore, Maryland, de acordo com o FBI.

"Sara Beth Clendaniel e Brandon Russell conspiraram para infligir o máximo de danos à rede elétrica, um componente chave da nossa infraestrutura crítica", disse Thomas Sobocinski, agente especial do escritório de campo do FBI em Baltimore.

"Russell forneceu instruções e informações de localização. Descreveu que atacar os transformadores de energia é o melhor que alguém pode fazer", declarou o agente em uma coletiva de imprensa.

Clendaniel disse que isso provavelmente prejudicaria seriamente a cidade "de forma permanente", segundo a acusação apresentada no tribunal federal.

A acusação considera que o grupo, que nos últimos anos mudou seu nome para "Ordem Nacional Socialista", é uma organização "extremista violenta" que atacou imigrantes e a comunidade LGBTQ, entre outros.

A detenção segue uma série de ataques a subestações de energia em várias partes do país, que as autoridades acreditam terem sido perpetrados por supremacistas brancos com o objetivo de fomentar distúrbios.

No início de janeiro, dois homens foram presos no estado de Washington depois de ataques contra quatro subestações elétricas com armas de alta potência que deixaram sem energia cerca de 15.500 residências e empresas no dia de Natal.

No início de dezembro, 45.000 residências e empresas no condado de Moore, Carolina do Norte, ficaram sem energia elétrica depois que alguém usou um fuzil para danificar duas subestações elétricas.

