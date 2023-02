Lazio empata com Verona (1-1) e é 4º do Italiano; Sampdoria cede empate contra Monza

A Lazio não passou do empate em 1 a 1 em sua visita ao Hellas Verona (18º) e deixou o pódio da Serie A, superada pela Roma, embora tenha se firmado na zona da Liga dos Campeões após 21 rodadas do campeonato italiano.

A equipe comandada por Maurizio Sarri se beneficia das derrotas do fim de semana de Atalanta (5ª) e Milan (6º) para levar vantagem, embora seja de apenas um ponto (39 contra 38), na corrida por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os romanos abriram o placar pouco antes do intervalo com um belo chute do atacante espanhol Pedro (45), mas os donos da casa empataram com uma cabeçada do belga Cyril Ngonge (51).

Mattia Zaccagni teve a bola do jogo para a Lazio nos acréscimos, mas seu chute de calcanhar foi defendido na linha pelo goleiro adversário (90+6).

É o segundo empate consecutivo no campeonato da Lazio, que foi eliminada na semana passada nas quartas de final da Copa da Itália ao perder por 1 a 0 para a Juventus.

Também nesta segunda-feira, a Sampdoria (19ª) deixou de ganhar dois pontos importantíssimos nos acréscimos diante do Monza (10º).

Manolo Gabbiadini colocou os genoveses na frente em duas ocasiões (minutos 12 e 58), mas Andrea Petagna (32) e Matteo Pessina de pênalti (90+9) empataram para os donos da casa.

Com esse resultado a Sampdoria soma 10 pontos e está a 8 da zona de 'salvação'.

--- Resultados da 21ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Cremonese - Lecce 0 - 2

Roma - Empoli 2 - 0

Sassuolo - Atalanta 1 - 0

- Domingo:

Spezia - Napoli 0 - 3

Torino - Udinese 1 - 0

Fiorentina - Bologna 1 - 2

Inter - Milan 1 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Lazio 1 - 1

Monza - Sampdoria 2 - 2

- Terça-feira:

(16h45) Salernitana - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 21 18 2 1 51 15 36

2. Inter 43 21 14 1 6 41 26 15

3. Roma 40 21 12 4 5 28 18 10

4. Lazio 39 21 11 6 4 37 17 20

5. Atalanta 38 21 11 5 5 39 24 15

6. Milan 38 21 11 5 5 37 30 7

7. Torino 30 21 8 6 7 22 22 0

8. Udinese 29 21 7 8 6 28 23 5

9. Bologna 29 21 8 5 8 28 31 -3

10. Monza 26 21 7 5 9 27 30 -3

11. Empoli 26 21 6 8 7 19 26 -7

12. Fiorentina 24 21 6 6 9 23 28 -5

13. Juventus 23 20 11 5 4 30 17 13

14. Lecce 23 21 5 8 8 21 24 -3

15. Sassuolo 23 21 6 5 10 24 31 -7

16. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13

17. Spezia 18 21 4 6 11 17 35 -18

18. Hellas Verona 14 21 3 5 13 19 33 -14

19. Sampdoria 10 21 2 4 15 10 36 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

