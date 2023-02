Garimpeiros ilegais fogem de Terras Yanomami antes de operação policial

O Brasil está mobilizando centenas de policiais e soldados para expulsar garimpeiros ilegais acusados de desencadear uma crise humanitária em Terras Indígenas Yanomami, onde milhares destes invasores começaram a fugir informaram autoridades nesta segunda-feira (6).

De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, as autoridades estimam que cerca de 15 mil pessoas invadiram ilegalmente esta área protegida na Amazônia, onde os indígenas acusam aos garimpeiros ilegais de ouro de assassinar e estuprar membros de sua comunidade, contaminar a água com mercúrio e provocar uma crise alimentar ao destruir a floresta.

O governo afirmou que começou a mobilizar mais de 500 policiais e soldados na região para uma operação de expulsão dos garimpeiros que começará esta semana, indicou Dino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entretanto, milhares de garimpeiros começaram a sair da região por conta própria, garantiu Dino, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou na semana passada um zona de exclusão do espaço aéreo sobre a reserva, impedindo a circulação de pequenos aviões que os garimpeiros utilizam para transportar comida e suprimentos.

Dino celebrou o êxodo, assegurando que o governo prefere que os invasores se retirem pacificamente, "sem conflitos". Porém, advertiu que isto não os deixará impunes.

"Todos aqueles que cometeram crimes como genocídio, crimes ambientais, financiamento de garimpo ilegal, como lavagem de dinheiro", serão processados, afirmou Dino nesta segunda-feira em uma coletiva de imprensa em Brasília.

A imprensa local publicou imagens de vários grupos de garimpeiros fugindo do remoto território na floresta amazônica.

Segundo relatos coletados pela imprensa, alguns enfrentam caminhadas de até 30 dias pela floresta e outros se amontoam em barcos para deixar o território pelos rios, gerando temores de acidentes devido à sobrecarga. Também há relatos de conflitos.

O Ministério dos Povos Indígenas afirmou nesta segunda-feira que recebeu um relatório segundo o qual garimpeiros em fuga assassinaram três indígenas que tiveram seu primeiro contato com o mundo exterior recentemente.

"Não é possível que os 30 mil Yanomami sigam convivendo com os 20 mil garimpeiros em seu território", disse no sábado a ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara, que esteve no local para coordenar a resposta humanitária

A reserva Yanomami, localizada na fronteira com a Venezuela, é o maior território indígena do Brasil, com 96 mil km².

A polícia abriu na semana passada uma investigação por possíveis crimes de guerra contra membros da etnia Yanomami, incluído o de "genocídio", depois que fotos de crianças gravemente desnutridas causaram impacto internacional.

O garimpo ilegal aumentou abruptamente durante o mandato do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2022), um defensor da abertura das terras indígenas para essa atividade.

Durante seu governo também houve um aumento alarmante do desmatamento na Amazônia.

jhb/st/mel/raa/llu/jc/am

Tags