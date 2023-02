Flórida pode retomar controle de área administrada pela Disney

O estado da Flórida se prepara para retomar o controle de uma zona em que a Disney atua como um governo local, segundo um projeto de lei apresentado nesta segunda-feira (6) no Parlamento estadual, o último episódio de uma disputa entre o governador Ron DeSantis e o gigante do entretenimento.

O político republicano e a empresa se desentenderam no ano passado quando a Disney criticou uma lei promovida por DeSantis que proíbe abordar questões relacionadas a orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias da Flórida.

Como represália por essas críticas, o governador assinou em abril uma lei para eliminar o distrito especial da Disney, que inclui seu parque temático de Orlando, o Walt Disney World, antes de junho de 2023.

A empresa, que emprega mais de 75 mil pessoas na Flórida, administra esse distrito de 100 km² como uma prefeitura local desde a década de 1960. Cobra impostos e garante serviços públicos essenciais, como coleta de lixo e tratamento de água.

O texto apresentado nesta segunda visa acabar com esse acordo. Se aprovado, algo muito provável dada a maioria republicana no Parlamento, a atual junta de supervisores do distrito será substituída por "cinco membros designados pelo governador e confirmados pelo Senado."

A iniciativa contra a Disney se insere na batalha cultural travada nos últimos meses por DeSantis, de 44 anos, visto como um provável candidato à Casa Branca de 2024.

Por meses, os republicanos, liderados pelo governador da Flórida, atacaram veículos de imprensa, empresas e políticos democratas que acusam de querer impor sua ideologia progressista aos demais.

