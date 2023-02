Fabricantes de automóveis Renault e Nissan 'equilibram' sua aliança

A aliança Renault e Nissan foi retomada nesta segunda-feira (6) com "um novo espírito" que "equilibra" as suas bases, com novos projetos industriais no setor elétrico, após 24 anos de um casamento assombrado por rumores de divórcio.

A Renault possuía 43,4% da Nissan. As duas empresas fecharão um novo acordo, segundo o qual a Nissan e o Grupo Renault terão uma "participação cruzada de 15%, com a obrigação de conservá-la e a obrigação de limitar suas participações", anunciaram em entrevista coletiva em Londres.

Renault, Nissan e Mitsubishi, que entrou na aliança em 2016, negociaram durante meses os detalhes deste acordo, aprovado no domingo pelo conselho de administração da Renault, e na manhã desta segunda-feira pelo da Nissan, disse a associação.

Com este novo equilíbrio, termina o domínio do grupo francês na associação, iniciado em 1999 quando a Renault adquiriu parte do capital da Nissan.

Este negócio foi prejudicado pela entrada surpresa do Estado francês no capital da Renault em 2015 e com a queda espetacular de Carlos Ghosn, que presidia a aliança, e que acabou preso no Japão no final de 2018 acusado de crimes financeiros.

O CEO da Nissan, Makoto Uchida, enfatizou nesta segunda-feira que esta iniciativa é necessária para construir uma "cultura de transparência e respeito" entre os dois fabricantes.

"Seremos coerentes, seremos focados em resultados e seremos generosos e igualitários, como fomos durante as negociações", afirmou o dirigente.

O o CEO da Renault, Luca de Meo, afirmou que "com base neste acordo, há uma reativação das iniciativas comerciais e industriais iniciadas por esta aliança".

Em todo o caso, o grupo francês não vai vender de imediato o resto das suas ações na Nissan (28,4%) porque o seu valor de mercado é muito inferior ao valor atualmente registado nas suas contas.

Quando o contexto for "comercialmente razoável", essas ações poderão ser revendidas em benefício da Renault, especificou a aliança. A Nissan poderá fazer a primeira oferta.

Os dois fabricantes terão direitos iguais de voto em seus respectivos conselhos de administração.

A Renault continuará recebendo dividendos sobre essas ações até sua venda, para a qual não há prazo específico.

Renault, Nissan e Mitsubishi colaboram em vários veículos e, juntas, possuem uma força de trabalho de 375.000 funcionários.

Os carros Renault e Nissan têm os mesmos motores e há carros Renault vendidos sob o emblema da Mitsubishi.

Com este novo acordo, eles também anunciaram novas iniciativas industriais, especialmente na Índia e na América Latina.

Na Argentina, a Nissan vai lançar uma caminhonete projetada pela Renault e no México a montadora japonesa quer relançar a marca francesa com a produção dos seus modelos.

Nissan e Renault também têm um plano de lançar neste mercado, onde sua margem de crescimento é grande, dois pequenos veículos elétricos comuns.

No total, os três sócios preveem investir 23 bilhões de euros no mercado elétrico nos próximos cinco anos.

