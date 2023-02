Equatorianos se opõem à extradição, segundo resultados preliminares do referendo

Os equatorianos se recusam a aplicar a extradição como mecanismo de combate ao crime, de acordo com os resultados preliminares do referendo, após a apuração de mais de 40% dos votos - informou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) nesta segunda-feira (6).

Com 42,35% dos votos na consulta realizada no domingo (5), o "não" à entrega de equatorianos para outros países alcançou 53,82% dos votos válidos ante 46,18% do "sim", segundo o CNE, que tem dez dias para fornecer o resultado final.

Uma pesquisa da empresa Cedatos, encerrada no sábado, cujos dados foram divulgados por diversos veículos de comunicação após a votação concluída no domingo, mostrou 66% a favor do "sim".

A extradição está proibida no país há oito décadas.

"A tramitação dos resultados avança gradualmente", disse a presidente do CNE, Diana Atamaint, em discurso em rádio e televisão ao final da noite de domingo.

Em paralelo à eleição de cerca de 5.700 autoridades locais, como prefeitos, os equatorianos se pronunciaram nas urnas sobre as reformas constitucionais propostas pelo presidente de direita Guillermo Lasso, no poder desde maio de 2021.

O presidente impopular, que na ausência de resultados oficiais suspendeu uma declaração na noite de domingo, promove a extradição de equatorianos envolvidos em casos do crime organizado transnacional, como o tráfico de drogas e a corrupção.

O objetivo não declarado do governo é a entrega de traficantes de drogas para os Estados Unidos, onde costumam ficar presos por muitos anos. A vizinha Colômbia, maior produtora mundial de cocaína, aplica essa medida desde a década de 1990.

A lentidão na contagem dos votos no referendo mostra que os equatorianos também se opõem às outras sete perguntas propostas por Lasso. Este ex-banqueiro trava uma guerra contra o tráfico de drogas, que gerou altos índices de criminalidade no país nos últimos anos.

No sábado, foi assassinado o candidato Omar Menéndez, de 41 anos, que disputava a prefeitura de Puerto López (oeste). Ele concorria pelo movimento de oposição Revolución Ciudadana, que apoia o ex-presidente de esquerda Rafael Correa (2007-2017, que mora na Bélgica).

Há 15 dias, Julio César Farachio, candidato a prefeito de Salinas (sudoeste), também foi morto a tiros.

O governo, o Conselho Nacional Eleitoral e organizações internacionais condenaram o recente assassinato. "Não há espaço para a violência política em uma democracia", declarou o líder da missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA), Juan Pablo Corlazzoli.

