Equador aguarda apuração de eleição para autoridades locais e a admissão de extradição

Os equatorianos votaram no domingo (5) para as autoridades locais e um importante referendo sobre a até então proibida extradição de compatriotas, em um processo marcado pelo assassinato de dois candidatos e uma apuração lenta que ainda não produziu resultados finais.

Sem tendências claras, a contagem dos votos sobre a aprovação ou não da entrega a outros países de equatorianos envolvidos em crimes do crime organizado transnacional, como o tráfico de drogas e a corrupção, era de 1,20% dos registros eleitorais cinco horas após o término das eleições.

O Sim à extradição marcava 51,53% dos votos e o Não 48,47%, segundo apuração divulgada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que tem dez dias para realizar a apuração.

Uma pesquisa da empresa Cedatos, encerrada no sábado e cujos resultados foram divulgados por diversos veículos de comunicação após o término da votação, mostrou 66% a favor do Sim. A extradição está proibida no país há oito décadas.

"A tramitação dos resultados avança gradualmente", disse a presidente do CNE, Diana Atamaint, em discurso na rádio e televisão ao final da noite.

A eleição dos prefeitos e governadores também foi encerrada.

O presidente Guillermo Lasso, que convocou o referendo, suspendeu uma declaração planejada na noite de domingo devido à falta de dados.

"Ainda não posso informar uma hora (...), precisamos saber esses resultados das autoridades eleitorais", disse o secretário de Comunicação da presidência, Andrés Seminario.

Dos 13,4 milhões aptos a votar, 80,74% participaram, segundo as autoridades eleitorais.

Os equatorianos também votaram em cerca de 5.700 autoridades locais, incluindo vereadores municipais e rurais, que assumirão o cargo em maio por quatro anos.

O dia foi um teste para Lasso, ex-banqueiro de direita no poder desde 2021 e cuja impopularidade chega a 80%. A votação ocorreu em um contexto de violência crescente.

No sábado, foi assassinado o candidato Omar Menéndez, de 41 anos, que concorria à prefeitura de Puerto López (oeste) pelo movimento de oposição Revolución Ciudadana, que apoia o ex-presidente de esquerda Rafael Correa (2007-2017, que mora na Bélgica).

Há 15 dias, Julio César Farachio, candidato a prefeito de Salinas (sudoeste), também foi morto a tiros.

O governo, o Conselho Nacional Eleitoral e organizações internacionais condenaram o recente assassinato. "Não há espaço para a violência política em uma democracia", declarou o líder da missão de observação da OEA, Juan Pablo Corlazzoli.

Lasso convocou um referendo em novembro sobre várias questões de segurança, políticas e ambientais, para "reforçar os mecanismos de controle e manutenção da segurança", segundo disse após sua votação.

