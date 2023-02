Comunicado do Business Wire :Opengear

Opengear, uma empresa da Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com/) e fornecedora de soluções de gerenciamento fora de banda seguras e inteligentes, anunciou hoje a expansão de sua família CM8100com o lançamento de dois novos modelos 10GbE: CM8196-10G e CM8148-10G. Essas novas ofertas permitem a implementação de gerenciamento fora de bandainteligente em escala, reduzindo os esforços de integração e a sobrecarga de manutenção. Assim como o restante da família CM8100, os novos produtos garantem acesso remoto resiliente com segurança e automação melhoradas.

Alguns dos principais recursos e benefícios dos modelos CM8100-10G abrangem:

-- Maior eficiência: os clientes podem gerenciar ambientes densos de maneira eficiente, conectando até 96 dispositivos em série.

-- Arquitetura aberta: uma API REST oferece suporte a ferramentas de automação, Docker e scripts Python.

-- Segurança melhorada: o TPM 2.0 baseado em hardware fornece criptografia de dados e inicialização segura.

-- Conectividade ampliada: os uplinks SFP+ de 10 Gb se conectam diretamente a redes de alta velocidade.

-- Configuração mais rápida: a descoberta automática de portas simplifica as configurações em série e os rótulos das portas.

-- Cabeamento simplificado: as portas seriais de software selecionáveis eliminam a necessidade de adaptadores seriais.

A família CM8100-10G de gerentes de consoles da Opengear fornece acesso fora de banda a roteadores, switches, PDUs, firewalls, outros consoles seriais e funções de rede virtualizada em escala. O CM8196-10G oferece 96 portas seriais em fator de forma 2RU (unidade de rack), enquanto o CM8148-10G oferece 48 portas seriais em uma altura padrão de 1RU. Com a confiança dos principais hiperescaladores, essas ofertas reduzem as atividades de implementação e eliminam a complexidade do gerenciamento de dispositivos em grandes data centers.

"Com base no sucesso da linha CM8100, temos o prazer de anunciar o lançamento do CM8196-10G e do CM8148-10G", disse Gary Marks, presidente da Opengear. "Com os ambientes de TI cada vez mais complexos e uma variedade cada vez maior de dispositivos de vários fornecedores, estamos fornecendo um único dispositivo para reduzir o número de nós de gerenciamento. Essa expansão demonstra ainda mais o compromisso da Opengear em ouvir nossos clientes, antecipar as necessidades do mercado e agregar valor de forma contínua."

Sobre a Opengear

A Opengear, uma empresa da Digi International, oferece automação e acesso seguro e resiliente para dar suporte à infraestrutura crítica de TI no primeiro dia, todos os dias e no pior dia. Por meio de presença e proximidade, as soluções da Opengear permitem provisionamento, orquestração e gerenciamento remoto de dispositivos de rede por meio de softwares e dispositivos inovadores. As soluções da Opengear têm a confiança de organizações internacionais nos setores financeiro, de comunicação digital, comércio e manufatura. A empresa possui sua sede em Nova Jersey (EUA) e um centro de P&D em Brisbane (Austrália). Para mais informações, acesse www.opengear.com.

Contato

Opengear Peter Ramsay / Lora Metzner Comunicações de Resultados Globais [email protected] 949.307.5908

