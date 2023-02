Após maus resultados, técnico Breitenreiter é demitido do Hoffenheim

O técnico do Hoffenheim, o alemão André Breitenreiter, foi demitido, anunciou o clube da Bundesliga no Twitter nesta segunda-feira, após uma série de maus resultados.

Depois de assinar com o Hoffenheim nesta temporada, o ex-jogador de 49 anos tinha contrato até 30 de junho de 2024.

Mas o ex-técnico do FC Zurich não obteve sucesso: a derrota do Hoffenheim por 5 a 2 para o Bochum, no sábado, foi o golpe de misericórdia em sua trajetória no clube alemão.

O time não vence há dez partidas no campeonato alemão: após a 19ª rodada ocupa a 14ª colocação na tabela.

"Em casa, o Hoffenheim perdeu cinco jogos nesta temporada", disse o clube em um comunicado.

Depois de Alfred Schreuder e Sebastian Hoeness, Breitenreiter é o terceiro técnico do Hoffenheim a ser demitido prematuramente.

Ainda não se sabe quem será seu sucessor, mas o nome do americano Pellegrino Matarazzo vem sendo citado.

