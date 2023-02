Ao menos 810 mortos na Síria devido ao terremoto, segundo novos números provisórios

Pelo menos 810 pessoas morreram na Síria como resultado do terremoto de magnitude 7,8 nesta segunda-feira (6) na vizinha Turquia, de acordo com um novo relatório do governo e de socorristas em regiões rebeldes.

A agência oficial Sana, que cita o Ministério da Saúde, informou que 430 pessoas morreram e 1.315 ficaram feridas nas províncias de Aleppo, Latakia, Hama e Tartus, sob o controle do governo.

Nas áreas rebeldes, os Capacetes Brancos relataram 380 mortos e mais de mil feridos. O saldo, indicaram, pode aumentar, já que "centenas de famílias estão sob os escombros".

A organização, que atua em áreas controladas por grupos jihadistas e rebeldes, alertou que suas equipes passam por "grandes dificuldades" e precisam de "material de resgate".

De acordo com os Capacetes Brancos, mais de 133 prédios desabaram completamente e 272 parcialmente. Além disso, milhares de prédios ficaram rachados no noroeste do país.

A agência Sana divulgou imagens que mostram destruição significativa em várias cidades, incluindo Lataquia, na costa do Mediterrâneo, onde prédios inteiros desabaram.

