Tottenham vence City (1-0) com gol de Kane, que se torna o maior artilheiro da história do clube

O Tottenham (5º) venceu o Manchester City (2º) em casa por 1 a 0 com um gol do seu capitão Harry Kane, que se tornou o maior artilheiro da história dos 'Spurs', neste domingo no duelo de maior destaque da 22ª rodada.

Com esta vitória, o Tottenham fica a um ponto do Newcastle, quarto colocado e com um jogo a menos, que ocupa a última posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

O resultado também ajudou o vizinho Arsenal, que havia perdido por 1 a 0 para o Everton no sábado, mas mantém a vantagem de cinco pontos sobre o City, que desperdiçou a chance de reduzir essa diferença para dois pontos.

O grande nome do dia foi Harry Kane, que chegou aos 267 gols contando todas as competições e superou a lenda dos 'Spurs' dos anos 1970, Jimmy Greaves (266).

Kane, que é também capitão da seleção inglesa, marcou seu 17º gol no atual campeonato, tornando-se o terceiro jogador a ultrapassar a marca de 200 gols na era da Premier League, em 304 jogos.

Aos 29 anos, está muito próximo de Wayne Rooney (208) e não tão longe de Alan Shearer e dos seus 260 gols.

"É difícil encontrar palavras, estou muito feliz porque consegui isto com uma vitória diante de nossos torcedores, é um momento que não vou esquecer. Quando comecei a jogar na Premier League, marcar 200 gols não estava nem mesmo em meus sonhos mais loucos", disse Kane.

Seu 267º gol pelo Tottenham não foi nem de perto o mais bonito que já marcou. Numa pressão bem coordenada que deve ter agradado ao seu treinador Antonio Conte, ausente do jogo após se recuperar de uma operação de retirada da vesícula, Pierre-Emile Hojbjerg recuperou a bola dos pés de Rodri e tocou para Kane, que chutou cruzado diante de Ederson (minuto 15).

No outro jogo deste domingo o goleiro costarriquenho Keylor Navas estreou com a camisa do Nottingham Forest com uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds, adversário direto na luta pela permanência na Premier League, resultado que permite ao Nottingham ficar seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Um gol do galês Brennan Johnson aos 14 minutos de jogo, com um belo chute de primeira de fora da área, foi o suficiente para deixar os três pontos no City Ground.

No entanto, o triunfo da equipe local não poderia ter acontecido sem a contribuição de Navas, que já na estreia se tornou o herói da partida, com várias defesas que impediram o Leeds de conseguir ao menos o empate.

Cedido por empréstimo pelo Paris Saint-Germain, onde não teve espaço em um time que já tem o italiano Gianluigi Donnarumma, Navas é uma das contratações do Forest da janela de janeiro para evitar o rebaixamento, na primeira temporada na elite do time que já foi bicampeão europeu desde a temporada 1998-1999.

Com esta vitória, o Forest sobe ao 13º lugar na tabela com 24 pontos, seis acima da zona de rebaixamento que no momento é aberta pelo Everton, apesar da vitória no sábado contra o líder Arsenal.

O Leeds está na 17ª colocação, com a mesma pontuação do Everton.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Chelsea - Fulham 0 - 0

- Sábado:

Everton - Arsenal 1 - 0

Aston Villa - Leicester 2 - 4

Brentford - Southampton 3 - 0

Manchester United - Crystal Palace 2 - 1

Brighton - AFC Bournemouth 1 - 0

Wolverhampton - Liverpool 3 - 0

Newcastle - West Ham 1 - 1

- Domingo:

Nottingham - Leeds 1 - 0

Tottenham - Manchester City 1 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 50 20 16 2 2 45 17 28

2. Manchester City 45 21 14 3 4 53 21 32

3. Manchester United 42 21 13 3 5 34 26 8

4. Newcastle 40 21 10 10 1 34 12 22

5. Tottenham 39 22 12 3 7 41 31 10

6. Brighton 34 20 10 4 6 38 27 11

7. Brentford 33 21 8 9 4 35 28 7

8. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

9. Chelsea 30 21 8 6 7 22 21 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 24 21 6 6 9 19 29 -10

13. Nottingham 24 21 6 6 9 17 35 -18

14. Leicester 21 21 6 3 12 32 37 -5

15. Wolverhampton 20 21 5 5 11 15 30 -15

16. West Ham 19 21 5 4 12 18 26 -8

17. Leeds 18 20 4 6 10 26 34 -8

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. AFC Bournemouth 17 21 4 5 12 19 43 -24

20. Southampton 15 21 4 3 14 17 38 -21

