PSG está "em conversações" com Messi para renovação, afirma conselheiro do clube

O Paris Saint-Germain está negociando em busca de uma renovação do contrato de seu astro Lionel Messi, cujo compromisso com o clube termina em junho próximo, confirmou o português Luis Campos, conselheiro do futebol do PSG.

"Estamos em conversações. Não posso esconder que gostaria de tê-lo neste projeto e que possa continuar connosco", disse o dirigente português em entrevista ao programa Téléfoot do canal francês TF1.

"Eu ficaria feliz se ele continuasse, mas estamos conversando no momento para tentar alcançar a meta, para continuar tendo Leo Messi conosco", acrescentou.

Aos 35 anos, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro deve decidir seu futuro poucas semanas depois de finalmente alcançar o objetivo que buscou ao longo da carreira, o título de campeão mundial com a Argentina, na Copa do Catar-2022.

Messi chegou ao Paris Saint-Germain em 2021 para duas temporadas (com mais uma como opção), depois de ter passado toda a carreira profissional no Barcelona.

Campos comemorou o envolvimento do atacante argentino no projeto parisiense, citando como exemplo sua atuação em Montpellier, na quarta-feira, pela Ligue 1 (vitória por 3 a 1, com gol de Messi).

"No intervalo, eu disse a ele: 'Leo, você tem que arrastar os outros com você', e ele me disse: 'tranquilo', e então ele fez um segundo tempo excepcional", disse o conselheiro esportivo do PSG.

A boa fase de Messi, que voltou a marcar no sábado contra o Toulouse (vitória por 2 a 1), é uma ótima notícia para o Paris Saint-Germain antes do duelo europeu contra o Bayern de Munique no dia 14 de fevereiro, onde não poderá contar com o lesionado Kylian Mbappé.

"É claro que é difícil perder o Kylian. Eu o achei muito triste com a lesão", disse Campos, que é muito próximo ao atacante.

"Mas o vi trabalhar desde manhã para acelerar ao máximo a sua recuperação. Tem a personalidade de um vencedor, de alguém muito especial. Já é o melhor atacante do mundo", acrescentou o português.

Sem ele, o PSG precisaria de reforços no mercado de inverno, que terminou no dia 31 de janeiro, mas o contrato de empréstimo do marroquino Hakim Ziyech (Chelsea) não chegou a tempo.

"Tínhamos o jogador, fizemos tudo, mas como em todas as contratações, precisamos que as três partes corram bem. (...) Infelizmente, no último momento, não deu certo com a outra parte (Chelsea)", lamentou Campos.

Campos também elogiou o terceiro astro do time, o brasileiro Neymar, que faz 31 anos neste domingo.

"A verdade é que, desde que cheguei ao PSG, não tenho nenhuma crítica a fazer sobre Neymar. Ele é sempre pontual, sempre com boa disposição. Esse Neymar é um Neymar incrível", disse.

O dirigente lembrou que estas três estrelas não podem conquistar os troféus sozinhas.

"Podem ganhar um jogo, dois jogos, ou alguns jogos. Mas precisam dos outros, para que haja harmonia", disse o dirigente.

"Precisamos que os jogadores tenham senso de coletividade. Evoluímos muito, mas temos que continuar avançando (...) Todos juntos na mesma direção, como um time. É a única forma de vencer", concluiu.

